Τραγωδία στη Σκύδρα: Νεκρή γυναίκα σε τροχαίο
Θανατηφόρο τροχαίο σημειώθηκε σήμερα στη Σκύδρα, όταν αυτοκίνητο παρέσυρε 59χρονη γυναίκα.
Τραγική κατάληξη είχε τροχαίο δυστύχημα που σημειώθηκε νωρίτερα σήμερα στη Σκύδρα, στη διασταύρωση των οδών Εγνατίας και Γεωργίου Δήμου. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, αυτοκίνητο παρέσυρε 59χρονη γυναίκα, ενώ η κυκλοφορία στη συγκεκριμένη περιοχή ρυθμίστηκε προσωρινά από την Τροχαία.
Στο σημείο έσπευσαν άμεσα δυνάμεις της Αστυνομίας και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, ωστόσο η γυναίκα υπέκυψε στα τραύματά της πριν προλάβει να διακομιστεί σε νοσοκομείο, σύμφωνα με το pellanews.gr.
Σύμφωνα με ανακοίνωση της αστυνομίας, Ι.Χ. αυτοκίνητο που οδηγούσε 32χρονη παρέσυρε και τραυμάτισε θανάσιμα 59χρονη, η οποία κινούνταν πεζή. Προανάκριση για τις ακριβείς συνθήκες του δυστυχήματος διενεργεί το Τμήμα Τροχαίας Έδεσσας.