Έδεσσα: 23χρονος μαχαίρωσε συνομήλικό του στο καρναβάλι - Στο νοσοκομείο και οι δύο

Αιματηρό περιστατικό συνέβη το βράδυ του Σαββάτου 21 Φεβρουαρίου στην Έδεσσα, κατά τη διάρκεια του καρναβαλιού, όταν σύμφωνα με την καταγγελία, ένας 23χρονος μαχαίρωσε στο πόδι έναν 21χρονο, κατά τη διάρκεια των καρναβαλικών εκδηλώσεων στην Έδεσσα.



Ο 23χρονος στην προσπάθεια του να φύγει από το σημείο του επεισοδίου, έπεσε και χτύπησε το κεφάλι του, με αποτέλεσμα και οι δύο νεαροί να διακομιστούν στο νοσοκομείο της πόλης.



Οι πληροφορίες λένε ότι και οι δύο είναι εκτός κινδύνου ενώ ο 23χρονος νοσηλεύεται φρουρούμενος.



Τα ακριβή αίτια του συμβάντος, για την ώρα παραμένουν άγνωστα.