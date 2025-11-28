Αίσιο τέλος για το ζευγάρι που έφαγε δηλητηριώδη μανιτάρια - Δεν θα χρειαστούν μεταμόσχευση ήπατος

Απέφυγαν τα χειρότερα ο 65χρονος άνδρας και η 55χρονη γυναίκα από την Έδεσσα που έπαθαν δηλητηρίαση από άγρια μανιτάρια και χρειάστηκε να μεταφερθούν στην Ιταλία, με σκοπό να υποβληθούν σε μεταμόσχευση ήπατος. Η κατάσταση της υγείας τους παρουσίασε σημαντική βελτίωση τα τελευταία 24ωρα και οι γιατροί ενημέρωσαν το ζευγάρι ότι τελικά δεν θα χρειαστεί να υποβληθούν σε μεταμόσχευση.

«Όλα έγιναν όπως έπρεπε. Είμαστε πολύ ευχαριστημένοι από τη βοήθεια που μας παρείχαν. Έχουμε ξεπεράσει τον κίνδυνο και περιμένουμε να μας πουν οι γιατροί τα επόμενα βήματα», δήλωσε στο Mega η 55χρονη γυναίκα, η οποία μεταφέρθηκε εσπευσμένα στη Ρώμη, ενώ ο 65χρονος άνδρας της στην Πίζα.



Η ίδια συμπλήρωσε πως οι θεράποντες ιατροί του ζευγαριού αποφάσισαν να σταματήσουν τη διαδικασία της μεταμόσχευσης ήπατος και για τους δύο, καθώς η υγεία τους βελτιώθηκε σημαντικά.

Το ζευγάρι από την Έδεσσα υπέστη δηλητηρίαση από άγρια μανιτάρια που μάζεψε από το βουνό και τα κατανάλωσε. Η αρχική διάγνωση έκανε λόγο για οξεία ηπατική ανεπάρκεια και χρειάστηκε να μεταφερθούν επειγόντως στην Ιταλία, με σκοπό να υποβληθούν σε μεταμόσχευση ήπατος.



Σύμφωνα με τον ΕΦΕΤ κάθε χρόνο καταγράφονται 80 με 140 περιστατικά δηλητηριάσεων από άγρια μανιτάρια στη χώρα.



Ο Γιώργος Παπαθεοδωρίδης, πρόεδρος του Εθνικού Οργανισμού Μεταμοσχεύσεων, εξήγησε ότι η μεταμόσχευση σε περιπτώσεις δηλητηρίασης από μανιτάρια γίνεται συνήθως νωρίς, εάν η κατάσταση είναι κρίσιμη, ή στην περίπτωση που η υγεία του ασθενούς δεν βελτιώνεται, όπως συνέβη στο ζευγάρι από την Έδεσσα.