Δηλητηριώδη μανιτάρια: Ο αόρατος κίνδυνος στα ελληνικά δάση – Τι πρέπει να ξέρετε πριν τα αγγίξετε

Μια βόλτα στο βουνό μπορεί να κρύβει παγίδες που δεν φαίνονται με γυμνό μάτι. Τα δηλητηριώδη μανιτάρια, αν και μικρά και συχνά εντυπωσιακά, αποτελούν έναν από τους πιο υποτιμημένους κινδύνους της ελληνικής φύσης. Κάθε χρόνο καταγράφονται περιστατικά σοβαρών δηλητηριάσεων, πολλές φορές λόγω σύγχυσης με βρώσιμα είδη.

Στην Ελλάδα έχουν καταγραφεί πάνω από 3.000 είδη μανιταριών, ενώ εκτιμάται ότι τουλάχιστον άλλα τόσα παραμένουν ακόμη άγνωστα. Όπως αναφέρει στο βιβλίο του «Μανιτάρια: Φωτογραφικός οδηγός μανιταροσυλλέκτη» ο Γιώργος Κωνσταντινίδης, οι μανιταροσυλλέκτες επικεντρώνονται σε ορισμένες ιδιαίτερα δημοφιλείς και ασφαλείς ποικιλίες. Ανάμεσά τους ξεχωρίζουν οι τέσσερις λευκόσαρκοι βωλίτες– ο χάλκειος, ο δικτυωτός, ο εδώδιμος και ο πευκόφιλος – καθώς και ο εξαιρετικά εκτιμημένος Αμανίτης ο καισαρικός. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν επίσης οι Γαλακτίτες με τον πορτοκαλί ή κόκκινο χυμό, οι Μακρολεπιωτές, τα Αγαρικά, οι Πλευρωτοί και οι Κανθαρίσκοι.



Ωστόσο, αρκετά από αυτά τα βρώσιμα είδη μοιάζουν μορφολογικά με τοξικά ή ακόμη και θανατηφόρα μανιτάρια. Οι ομοιότητες και οι διαφορές είναι λεπτές και απαιτούν γνώση – μια γνώση που αποτελεί προϋπόθεση για κάθε υπεύθυνο συλλέκτη.



Ο μοναδικός κανόνας που ισχύει πραγματικά στη συλλογή μανιταριών είναι ξεκάθαρος:

συλλέγουμε μόνο όσα αναγνωρίζουμε με απόλυτη βεβαιότητα και γνωρίζουμε πώς διαφέρουν από τα παρόμοια, πιθανά επικίνδυνα είδη. Αν υπάρχει έστω και η παραμικρή αμφιβολία, είτε για την ταυτοποίηση είτε για την καλή κατάσταση του μανιταριού , η ασφαλέστερη επιλογή είναι η απόρριψη. Καλύτερα να χαθεί μια γεμάτη συγκομιδή, παρά να τεθεί σε κίνδυνο η ζωή μας ή η ζωή όσων εμπιστεύονται αυτά που μαγειρεύουμε.



Το φθινόπωρο και η άνοιξη –οι δύο κορυφαίες εποχές καρποφορίας– μετατρέπουν τα δάση της Πίνδου, της Ροδόπης, της Πάρνηθας και του Πηλίου σε «βασίλεια» μανιταριών. Όμως μαζί με τα φαγώσιμα, ξεφυτρώνουν και τα θανατηφόρα.

Amanita phalloides: Ο «σιωπηλός δολοφόνος»

Το πιο επικίνδυνο είδος που συναντάται στην Ελλάδα. Πράσινο-ελαιί στην εμφάνιση, με άσπρα ελάσματα και χαρακτηριστική βόλβα στη βάση, μπορεί εύκολα να ξεγελάσει άπειρους συλλέκτες.

Αμανίτης ο φαλλοειδής (Amanita phalloides),Wikipedia

Η κατανάλωσή του προκαλεί πρώτα ήπια γαστρεντερίτιδα και έπειτα μια ύπουλη καταστροφή: οξεία ηπατική ανεπάρκεια, που μπορεί να οδηγήσει σε θάνατο μέσα σε λίγες ημέρες.

Θανατηφόρα «δίδυμα»: Amanita verna & Amanita virosa

Ολόλευκα, αθώα στην όψη, αλλά με το ίδιο φονικό τοξικό φορτίο. Μοιάζουν επικίνδυνα με κοινά βρώσιμα λευκά μανιτάρια. Ένα μόνο καπέλο είναι αρκετό για να προκαλέσει αμετάκλητη βλάβη στο ήπαρ.

Wikipedia

Cortinarius: Ο εχθρός που σε χτυπά μέρες μετά

Tα καστανοκόκκινα κορτινάρια κρύβουν μία διαφορετική απειλή. Η τοξίνη τους, ωρελάνη, δρα αργά, ύπουλα, ύστερα από 2 έως και 14 ημέρες.

Το αποτέλεσμα: σοβαρή νεφρική ανεπάρκεια, που συχνά οδηγεί σε αιμοκάθαρση.

Wikipedia

Amanita muscaria: Το «παραμυθένιο» που δεν είναι για κατανάλωση

Το κόκκινο μανιτάρι με τα λευκά στίγματα είναι ίσως το πιο αναγνωρίσιμο στον κόσμο. Κι όμως, η κατανάλωσή του οδηγεί σε παραισθήσεις, σύγχυση, σπασμούς.

Δεν είναι πάντα θανατηφόρο, αλλά είναι σίγουρα εξαιρετικά επικίνδυνο.

Wikipedia

Clitocybe & Inocybe: Τα μικρά που προκαλούν μεγάλες κρίσεις

Όσο αθώα κι αν δείχνουν, τα μικρά λευκά και καφετιά είδη των γκαζόν και των μονοπατιών περιέχουν μουσκαρίνη, μια ουσία που προκαλεί το χαρακτηριστικό «σύνδρομο SLUDGE»: σιελόρροια, δακρύρροια, εφίδρωση, βραδύ καρδία, και σε σοβαρές περιπτώσεις, αναπνευστική ανεπάρκεια.

Wikipedia

Τι παθαίνει κανείς όταν φάει δηλητηριώδη μανιτάρια

Η δηλητηρίαση από μανιτάρια δεν είναι μία. Είναι πολλές και εντελώς διαφορετικές, ανάλογα με την τοξίνη:

1. Οξεία ηπατική ανεπάρκεια

Από φαλλοειδείς αμανίτες – ο πιο θανατηφόρος τύπος.

2. Νεφρική καταστροφή

Από κορτινάρια – καθυστερημένη, ύπουλη και συχνά μη αναστρέψιμη.

3. Βίαιη γαστρεντερίτιδα

Με έντονο εμετό και διάρροια, που μπορεί να οδηγήσει σε αφυδάτωση.

4. Νευροτοξική κρίση

Παραισθήσεις, σπασμοί, απώλεια προσανατολισμού.

5. Σύνδρομο μουσκαρίνης

Σιελόρροια, δάκρυα, εφίδρωση, βραδυκαρδία, υποθερμία.

Γιατί είναι τόσο εύκολο να γίνει το λάθος

Πολλά δηλητηριώδη μοιάζουν σχεδόν απόλυτα με βρώσιμα.

Τα νεαρά μανιτάρια δεν δείχνουν όλα τα «κρίσιμα» χαρακτηριστικά (βόλβα, δαχτυλίδι).

Οι λαϊκοί μύθοι, όπως «αν το τρώνε τα ζώα είναι ασφαλές», δεν ισχύουν.

Πότε πρέπει κάποιος να πάει άμεσα στο νοσοκομείο

Αν έχει καταναλώσει άγριο μανιτάρι χωρίς πλήρη ταυτοποίηση.

Αν εμφανιστούν εμετοί, πόνοι, διάρροια, σύγχυση, ίκτερος.

Αν τα συμπτώματα ξεκινήσουν μετά τις 6 ώρες, κάτι που συχνά συνδέεται με τα πιο θανατηφόρα είδη.

Η βασική αρχή που σώζει ζωές

Κανένα μανιτάρι δεν συλλέγεται, δεν δοκιμάζεται και δεν μαγειρεύεται αν δεν έχει ταυτοποιηθεί 100% από ειδικό. Η ελληνική φύση μπορεί να είναι γενναιόδωρη, αλλά απαιτεί σεβασμό και γνώση.

Κι όταν μιλάμε για μανιτάρια, το παραμικρό λάθος μπορεί να αποδειχθεί μοιραίο.

