Θεσσαλονίκη: 22χρονος δηλητηριάστηκε από σούσι - Μολύνθηκε από το παράσιτο «ανισάκις»

Σοβαρή δηλητηρίαση από σούσι υπέστη ένας 22χρονος στη Θεσσαλονίκη.

Ο νεαρός, που όπως ανέφερε κατανάλωνε συχνά σούσι, αισθάνθηκε έντονη αδιαθεσία αμέσως μετά το γεύμα του και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου.

Οι γιατροί τον υπέβαλαν σε χειρουργείο, καθώς αρχικά θεώρησαν ότι αντιμετώπιζε νεοπλασία. Τελικά, όμως, διαπιστώθηκε ότι είχε μολυνθεί από το εντερικό παράσιτο «ανισάκις», το οποίο βρίσκεται σε ωμά ή ανεπαρκώς μαγειρεμένα ψάρια.

Η ανισακίαση προκαλεί συνήθως οξέα γαστρεντερικά συμπτώματα, όπως πόνο στην κοιλιά, διάρροια, ναυτία και εμετό.

Στον 22χρονο χορηγήθηκε αντιβίωση και νοσηλεύεται εκτός κινδύνου, με την υγεία του να παρουσιάζει σταθερή εικόνα.

Πρόκειται για το πρώτο περιστατικό δηλητηρίασης από «ανισάκις» που καταγράφεται στη χώρα.