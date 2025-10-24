Η σαλμονέλα «θερίζει» την Ευρώπη - SOS από τις υγειονομικές αρχές για το «ένοχο» λαχανικό

Εκατοντάδες περιπτώσεις τροφικής δηλητηρίασης έχουν αναφερθεί σε όλη την Ευρώπη τα τελευταία δύο χρόνια και σύμφωνα με το ECDC οι μολυσμένες ντομάτες από τη Σικελία φαίνεται να είναι ο «βασικός ένοχος».

Πιο συγκεκριμένα μέχρι τα τέλη Σεπτεμβρίου είχαν καταγραφεί 510 επιβεβαιωμένα κρούσματα ενός συγκεκριμένου στελέχους του βακτηρίου σαλμονέλα σε 18 ευρωπαϊκές χώρες, σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό Κέντρο Πρόληψης και Ελέγχου Νόσων (ECDC).

Το ECDC θεωρεί ότι τα ντοματίνια από το μεσογειακό νησί της Σικελίας είναι η «κύρια πηγή μετάδοσης μέσω τροφίμων» που τροφοδοτεί την έξαρση, η οποία συνδέεται με ένα στέλεχος του βακτηρίου γνωστό ως «Salmonella Strathcona».

Οι ερευνητές εντόπισαν το στέλεχος σε παραγωγό ντομάτας στη Σικελία. Εκεί βρήκαν το βακτήριο σε δείγμα αρδευτικού νερού, κάτι που «επιβεβαίωσε τον ρόλο του περιβάλλοντος στη μόλυνση των ντοματών», ανέφερε ο οργανισμός.

Πού καταγράφθηκαν κρούσματα

Κατά τη διάρκεια της πολυετούς έξαρσης, η Ιταλία έχει αναφέρει τα περισσότερα κρούσματα (123), ακολουθούμενη από τη Γερμανία (113), την Αυστρία (76), το Ηνωμένο Βασίλειο (73) και τη Γαλλία (43). Άλλες δεκατρείς ευρωπαϊκές χώρες (Κροατία, Τσεχία, Δανία, Εσθονία, Φινλανδία, Ιρλανδία, Λουξεμβούργο, Ολλανδία, Νορβηγία έχουν αναφέρει λιγότερα από 15 κρούσματα η καθεμία. Η έξαρση έχει περάσει και τον Ατλαντικό, με τις Ηνωμένες Πολιτείες να καταγράφουν 24 κρούσματα και τον Καναδά 10.

Πάντως σύμφωνα με δημοσίευμα του Euronews αυτή δεν είναι η πρώτη φορά που οι σικελικές ντομάτες συνδέονται με τροφική δηλητηρίαση από αυτό το στέλεχος της σαλμονέλα. Σύμφωνα με το ECDC, είχαν συνδεθεί με μια έξαρση στη Δανία το 2011.

Ο οργανισμός ζήτησε περαιτέρω διερεύνηση για να επιβεβαιωθεί ότι οι σικελικές ντομάτες είναι πράγματι η αιτία της έξαρσης και τόνισε ότι πρέπει να ενισχυθούν οι έλεγχοι για τα βακτήρια κατά την περίοδο συγκομιδής των ντοματών