Θεσσαλονίκη: Βίντεο ντοκουμέντο με σπείρα Ρομά που σήκωναν χρηματοκιβώτια - Έπαιζαν στα καζίνο

Ακόμη μια σημαντική επιτυχία κατάφερε το Γραφείο Εγκλημάτων κατά Ιδιοκτησίας της Διεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Θεσσαλονίκης.



Ειδικότερα, σύμφωνα με όσα μεταδίδει η ιστοσελίδα thestival.gr, συνελήφθησαν τα τέσσερα μέλη εγκληματικής οργάνωσης όλοι τους Ρομά που πραγματοποιούσαν διαρρήξεις σε εταιρείες και έκλεβαν τα χρηματοκιβώτια.

Τα ευρήματα της αστυνομίας

Οι τέσσερις δράστες είχαν καταφέρει χτυπήματα σε Θεσσαλονίκη, Κιλκίς, Πέλλα και Χαλκιδική από τον Ιούλιο έως και τον Νοέμβριο του 2025. Από την αστυνομική έρευνα προέκυψε ότι τα μέλη της οργάνωσης ήταν συχνοί πελάτες του καζίνο. Στις φορολογικές τους δηλώσεις δήλωναν άστεγοι ή σκηνίτες ενώ στην πραγματικότητα ζούσαν στις πολυτελείς μονοκατοικίες τους.



Πρόκειται για δύο Ρομά αλβανικής καταγωγής και δύο Έλληνες Ρομά. Όλοι τους διαμένουν στον οικισμό των Υψωμάτων Διαβατών στη Θεσσαλονίκη. Πάντοτε χτυπούσαν μεταμεσονύχτιες ώρες. Εντόπιζαν εταιρείες και επιχειρήσεις από τις οποίες σήκωναν χρηματοκιβώτια ενώ χτυπούσαν και οικίες από τις οποίες έπαιρναν χρυσαφικά και κοσμήματα.



Για τη δράση τους χρησιμοποιούσαν τέσσερα ιδιόκτητα οχήματα τύπου τζίπ καθώς και δύο οχήματα που είχαν κλέψει παλαιότερα. Τα κλεμμένα οχήματα εντοπίστηκαν και παραδόθηκαν στους ιδιοκτήτες τους.

Η επιχείρηση σύλληψης



Η επιχείρηση σύλληψής τους οργανώθηκε το πρωί της περασμένης Πέμπτης στον οικισμό Υψωμάτων Διαβατών. Εκτός από τους τέσσερις δράστες που συνελήφθησαν, εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν τα τέσσερα οχήματα που χρησιμοποιούσαν καθώς και χρηματικά ποσά, ασύρματος συντονισμένος σε συχνότητα της Αστυνομίας, διαρρηκτικά εργαλεία (φακός κεφαλής, κόφτες, τσεκούρια), ρολόγια και κοσμήματα των οποίων η νόμιμη κατοχή ερευνάται.



Στο βίντεο ντοκουμέντο που εξασφάλισε το Thestival.gr φαίνεται η δράση των τεσσάρων μελών της συμμορίας σε ένα από τα χτυπήματά τους στην περιοχή της Χαλάστρας. Στο στόχαστρο των δραστών βρέθηκε μια εταιρεία που εμπορεύεται κρέατα. Σήκωσαν από το χρηματοκιβώτιό της το ποσό των 500 ευρώ.