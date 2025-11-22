Τι είναι το παράσιτο «Anisakis» που έστειλε στο νοσοκομείο 22χρονο με δηλητηρίαση από σούσι

Από το εντερικό, νηματώδες παράσιτο «Anisakis» προσβλήθηκε το σούσι το οποίο κατανάλωσε 22χρονος στη Θεσσαλονίκη, με αποτέλεσμα να διακομιστεί στο νοσοκομείο με δηλητηρίαση.



Το συγκεκριμένο παράσιτο ανιχνεύεται σε ωμά ψάρια και κρέατα και είναι η πρώτη φορά που εντοπίζεται στην Ελλάδα.



Η προσβολή από το παράσιτο αυτό προκαλεί ανισακίαση, γνωστή και ως ανισακίδωση. Τα συμπτώματα περιλαμβάνουν έντονο κοιλιακό πόνο, διάρροια, ναυτία και έμετο, και μπορεί να οδηγήσουν σε σοβαρή κλινική εικόνα εάν δεν αντιμετωπιστούν άμεσα.

Όπως μετέδωσε η ΕΡΤ, ο 22χρονος διακομίστηκε στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου και υπεβλήθη σε χειρουργική επέμβαση, καθώς οι πρώτες εξετάσεις έδιναν την εικόνα πιθανής νεοπλασίας. Ωστόσο, διαπιστώθηκε πως πρόκειται για ανισακίαση και του χορήγησαν αντιβιοτική αγωγή. Ο νεαρός νοσηλεύεται εκτός κινδύνου.

Συμπτώματα και σημάδια

Σύμφωνα με το CDC, τα άτομα με ανισακίαση μπορεί να παρουσιάσουν σημεία και συμπτώματα όπως:

Κοιλιακό άλγος

Ναυτία

Εμετός

Κοιλιακή διάταση (ανώμαλη κοιλιακή διόγκωση)

Διάρροια

Αίμα και βλέννα στα κόπρανα

Ήπιος πυρετός

Τα άτομα μπορεί επίσης να παρουσιάσουν αλλεργικές αντιδράσεις όπως:

Εξανθήματα

Κνησμός

Σπάνια αναφυλαξία

Μερικά άτομα αισθάνονται ένα αίσθημα μυρμηγκιάσματος κατά τη διάρκεια ή μετά την κατανάλωση ωμού ή μη καλά μαγειρεμένου ψαριού ή καλαμαριού. Αυτό το αίσθημα οφείλεται στην κίνηση του σκουληκιού στο στόμα ή στο λαιμό.

Πώς μεταδίδεται το παράσιτο «Anisakis»

Όταν ορισμένα μολυσμένα θαλάσσια θηλαστικά (π.χ. φάλαινες ή θαλάσσιοι ελέφαντες) αφοδεύουν στη θάλασσα, απελευθερώνουν αυγά. Αυτά τα αυγά μετατρέπονται σε μολυσματικές προνύμφες ενώ βρίσκονται στο νερό. Τα καρκινοειδή (π.χ. καβούρια, αστακοί, γαρίδες) καταναλώνουν τις μολυσματικές προνύμφες και στη συνέχεια τα ψάρια ή τα καλαμάρια καταναλώνουν τα καρκινοειδή.

Όταν οι άνθρωποι τρώνε ωμά ή μη καλά μαγειρεμένα μολυσμένα ψάρια ή καλαμάρια, καταναλώνουν τις προνύμφες των νηματωδών, οι οποίες μπορούν να εισβάλουν στο γαστρεντερικό σωλήνα. Τελικά, το παράσιτο πεθαίνει και προκαλεί φλεγμονή στον οισοφάγο, στο στομάχι ή στο έντερο.

Οι άνθρωποι δεν μπορούν να μεταδώσουν την ανισακίαση ο ένας στον άλλο.