Ζευγάρι κατανάλωσε μανιτάρια και υπέστη οξεία ηπατική ανεπάρκεια - Αγώνας δρόμου για μοσχεύματα

Ζευγάρι νοσηλεύεται στο νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ της Θεσσαλονίκης με οξεία ηπατική ανεπάρκεια μετά από κατανάλωση μανιταριών στην ευρύτερη περιοχή της Έδεσας.

Σύμφωνα με πληροφορίες που μετέδωσε η ΕΡΤ, πρόκειται για ζευγάρι ηλικίας περίπου 50 με 60 ετών, ενώ έχει κινητοποιηθεί ο Εθνικός Οργανισμός Μεταμοσχεύσεων. Έχει γίνει επικοινωνία με το Ιπποκράτειο και το Λαϊκό για να βρεθούν μοσχεύματα, ενώ έχει υποβληθεί ήδη αίτημα και προς την Ιταλία, σε περίπτωση που δε βρεθούν στην Ελλάδα.

Το ζευγάρι είχε μεταφερθεί εσπευσμένα στο νοσοκομείο της Έδεσσας, αφού έφαγε τα μανιτάρια, που συλλέχθηκαν από το βουνό και ύστερα από την επιδείνωση της υγείας τους διακομίσθηκαν στο ΑΧΕΠΑ.