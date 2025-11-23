Έδεσσα: Σε κρίσιμη κατάσταση το ζευγάρι που δηλητηριάστηκε από μανιτάρια

Σε κρίσιμη αλλά σταθερή κατάσταση παραμένουν σε νοσοκομεία της Ιταλίας ο 65χρονος και η 55χρονη από την Έδεσσα, οι οποίοι μεταφέρθηκαν εσπευσμένα στο εξωτερικό μετά τη σοβαρή δηλητηρίαση που υπέστησαν από άγρια μανιτάρια.

Αφού διακομίστηκαν αρχικά στο νοσοκομείο της Έδεσσας και στη συνέχεια στο ΑΧΕΠΑ, οι γιατροί έκριναν αναγκαία την άμεση αεροδιακομιδή τους με C-130 στην Αθήνα και από εκεί η μεταφορά τους σε εξειδικευμένα μεταμοσχευτικά κέντρα στη Ρώμη και την Πίζα. Οι εξετάσεις έδειξαν οξεία ηπατική ανεπάρκεια, ενεργοποιώντας άμεσα τον Εθνικό Οργανισμό Μεταμοσχεύσεων για την αναζήτηση συμβατού μοσχεύματος.

Η περιπέτεια του ζευγαριού

Ο γιος τους, με ανάρτηση στα κοινωνικά δίκτυα, εξέφρασε τη βαθιά του ευγνωμοσύνη προς το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό αλλά και προς όλους όσοι στηρίζουν την οικογένεια αυτή τη δύσκολη περίοδο.

«Αυτές τις ημέρες έχω λάβει άπειρα μηνύματα και τηλεφωνήματα σχετικά με την υγεία των γονιών μου. Σας ευχαριστώ από την καρδιά μου όλες και όλους ξεχωριστά. Με συγχωρείτε αν δεν μπορώ να απαντήσω εκείνη τη στιγμή, προέχει να είμαι δίπλα τους σε αυτό τον αγώνα. Η κατάσταση τους είναι κρίσιμη, αλλά σταθερή. Βρίσκονται στα χέρια εξειδικευμένων και έμπειρων ιατρών στην Ιταλία. Θα κάνουμε ό,τι χρειαστεί για να γίνουν καλά! Και πάλι σας ευχαριστώ· αισθανόμαστε τις προσευχές και την αγάπη σας. Ευχαριστούμε πολύ το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό του ΓΝΘ, του ΑΧΕΠΑ, καθώς και τον Εθνικό Οργανισμό Μεταμοσχεύσεων και το ΕΚΑΒ για την άμεση κινητοποίηση. Σας ευχαριστώ», ανέφερε στην ανάρτησή του.

Το ζευγάρι είχε μαζέψει άγρια μανιτάρια σε περιοχή της Έδεσσας και τα κατανάλωσε χωρίς να γνωρίζει ότι ανήκαν στην επικίνδυνη οικογένεια «Αμανίτες», στην οποία περιλαμβάνονται μερικά από τα πιο ισχυρά δηλητηριώδη και θανατηφόρα είδη, όπως ο Αμανίτης ο φαλλοειδής και ο Αμανίτης ο μυγοκτόνος. Η συγκεκριμένη κατηγορία περιέχει υψηλά επίπεδα τοξινών, με ακόμη και μικρή ποσότητα να θεωρείται ικανή να προκαλέσει σοβαρή βλάβη ή θάνατο. Η τοξικότητα δεν μειώνεται με το μαγείρεμα ή την κατάψυξη, και οι ειδικοί υπενθυμίζουν ότι τα άγρια μανιτάρια δεν πρέπει ποτέ να συλλέγονται ή να αποθηκεύονται μαζί με άλλα είδη.