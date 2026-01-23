Θεσσαλονίκη: Η Ιαπωνία θα είναι η τιμώμενη χώρα στην 90ή ΔΕΘ

Η Ιαπωνία -μια παγκόσμια οικονομική δύναμη, όπου η παράδοση συμβαδίζει με την τεχνολογία- θα είναι η Τιμώμενη Χώρα της 90ής ΔΕΘ, που θα πραγματοποιηθεί από τις 5 έως τις 13 Σεπτεμβρίου του 2026, όπως ανακοινώθηκε σήμερα. Οι προετοιμασίες για την οργάνωση της συμμετοχής της και τη διαμόρφωση του περιπτέρου της έχουν ήδη ξεκινήσει και εξελίσσονται με εντατικούς ρυθμούς. Η συμμετοχή της Τιμώμενης Χώρας θα αναπτυχθεί στο περίπτερο 13 του Διεθνούς Εκθεσιακού Κέντρου Θεσσαλονίκης και αναμένεται να εντυπωσιάσει τους επισκέπτες της 90ής ΔΕΘ, μιας επετειακής διοργάνωσης, καθώς φέτος συμπληρώνονται 100 χρόνια από την 1η ΔΕΘ του 1926.

Διαβάστε περισσότερα για την τιμώμενη χώρα της 90ής ΔΕΘ.