Συναγερμός στη Θεσσαλονίκη: Πέντε λύκοι έφτασαν έξω από αυλή σπιτιού στο Πανόραμα

Ανησυχία έχει προκαλέσει στους κατοίκους του Πανοράματος Θεσσαλονίκης η ολοένα και συχνότερη εμφάνιση λύκων στην περιοχή.

Συγκεκριμένα, κάμερα κλειστού κυκλώματος σπιτιού κατέγραψε πέντε λύκους να κάνουν βόλτα σε δρόμο και να στέκονται μπροστά από την κλειστή πύλη αυλής σπιτιού πιθανόν κατά τη διάρκεια αναζήτησης για τροφή.

Το περιστατικό καταγράφηκε στον Νόμο 751 (περιοχή του Πανοράματος) όπου, όπως έχουν ενημερώσει οι κάτοικοι, υπάρχει μια αγέλη λύκων, η οποία έχει εγκατασταθεί τους τελευταίους μήνες.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, το βράδυ της Πέμπτης (22/1) στελέχη του τοπικού δασαρχείου και της περιβαλλοντικής οργάνωσης «Καλλιστώ» βρέθηκαν στην περιοχή προκειμένου να προσπαθήσουν να εντοπίσουν τους λύκους και να τους απομακρύνουν.

Ωστόσο δεν είναι η πρώτη φορά που οι λύκοι έκαναν την εμφάνισή τους στο συγκεκριμένο σπίτι καθώς ένα άλλο βίντεο που καταγράφηκε πρωινές ώρες, δείχνει την αγέλη να περιπλανιέται στον ίδιο δρόμο.

Αυτό που παρατηρούν οι κάτοικοι είναι ότι λόγω της συχνής εμφάνισής τους, οι λύκοι πλέον έχουν εξοικειωθεί με τον οικιστικό ιστό ενώ σημειώνεται ότι παράλληλα συχνές εμφανίσεις κάνουν και ομάδες αγριογούρουνων.