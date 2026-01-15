Συναγερμός στο Χαϊδάρι για τον γκρίζο λύκο: Έκκληση του δημάρχου στους κατοίκους για μεγάλη προσοχή

Την εμφάνιση ενός γκρίζου λύκου στην περιοχή του Ποικίλου Όρους, κοντά στο Δαφνί, επιβεβαίωσε με ανακοίνωσή του, ο δήμος Χαϊδαρίου. Μάλιστα δημοσίευσε και οδηγίες του Δασαρχείου προκειμένου οι κάτοικοι να ενημερωθούν σχετικά με τι δεν πρέπει να κάνουν, αλλά και το πώς πρέπει να αντιδράσουν σε περίπτωση που έρθουν σε οπτική επαφή με τον λύκο.

Έκκληση του δημάρχου

Σήμερα, Πέμπτη 15 Ιανουαρίου, ο δήμαρχος Χαϊδαρίου, Μιχάλης Σελέκος, μίλησε στο Action 24 για το περιστατικό. Παράλληλα απηύθηνε έκκληση για προσοχή στους κατοίκους της περιοχής:

«Το Δασαρχείο έδωσε κάποιες οδηγίες, δηλαδή προτείνει κάποια μέτρα που πρέπει να παρθούν και εμείς βγάλαμε αμέσως ένα δελτίο Τύπου με τις οδηγίες αυτές για να ενημερωθούν όλοι οι κάτοικοι. Τα μέτρα είναι ότι απαγορεύεται η παροχή τροφής στα αδέσποτα, πρέπει να γίνεται σε απόσταση 200 μέτρων. Οι λύκοι όπως και τα αγριογούρουνα, όλα αυτά τα ζώα κατεβαίνουν λόγω έλλειψης τροφής. Ψάχνουν να βρουν τροφή», είπε ο δήμαρχος Χαϊδαρίου.

Και συμπλήρωσε: «Επίσης απαγορεύεται να εγκαταλείπουμε ζωικά υπολείμματα, νεκρά ζώα και λοιπά, γιατί κάποιοι πάνε και τα πετάνε στα δάση. Επίσης, θέλει ιδιαίτερη προσοχή στις βόλτες που κάνουν οι ιδιοκτήτες των σκύλων. Εκεί πρέπει να μην προκαλείται θόρυβος απ’ τα σκυλάκια και αν προκαλείται πρέπει και ο συνοδός, ο ιδιοκτήτης δηλαδή, να φωνάζει κάπως, να προκαλεί κάποιο θόρυβο ούτως ώστε να τρομάζει ο λύκος».

