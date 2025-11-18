Λύκοι «έκοβαν βόλτες» μέρα μεσημέρι στην Πυλαία - Τους «έπιασε» η κάμερα της τηλεόρασης

Εξοικειωμένη με την ανθρώπινη παρουσία είναι μια αγέλη λύκων που έχει εμφανιστεί το τελευταίο διάστημα στην περιοχή της Πυλαίας Θεσσαλονίκης. Το γεγονός που έχει ανησυχήσει τους κατοίκους, παρακολουθεί η περιβαλλοντική οργάνωση «Καλλιστώ».

«Πρόκειται για 4 ζώα που γνωρίζουμε ότι κατεβαίνουν στην περιοχή και παρακολουθούμε το θέμα γιατί πρόκειται για άγρια ζώα. Θα πρέπει να λάβουμε μέτρα και να εκφοβιστούν από συγκεκριμένη ομάδα άμεσης επέμβασης, ώστε να συνδυάσουν δυσάρεστες εμπειρίες με την παρουσία των ανθρώπων» τόνισε ο Σπύρος Ψαρούδας, Γενικός Συντονιστής της «Καλλιστώ», μιλώντας στο Αθηναϊκό/Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων.

Στην περιοχή της Πυλαίας στο πρόσφατο παρελθόν έχουν κάνει την εμφάνισή τους πολλές φορές αγριογούρουνα. Πριν δύο χρόνια η περιοχή, όπως και η κοντινή περιοχή του Χορτιάτη είχαν αναστατωθεί από το πέρασμα αρκούδας.

Πριν λίγες μέρες έξω από το Πανόραμα, ένας λύκος (άγνωστο αν ήταν μέλος της συγκεκριμένης αγέλης) τραυματίστηκε θανάσιμα όταν παρασύρθηκε από όχημα. Για την...κυκλοφορία της αγέλης η οποία έγινε αντιληπτή το πρωί της Δευτέρας (17/11) κι από τα μέλη τηλεοπτικού συνεργείου στην περιοχή κοντά στο CEDEFOP (Ευρωπαϊκό Κέντρο για την Ανάπτυξη της Επαγγελματικής Κατάρτισης), έχουν ενημερωθεί ήδη ο Δήμος Πυλαίας- Χορτιάτη και το Δασαρχείο Θεσσαλονίκης.

Οι ειδικοί συνιστούν στους κατοίκους που πεζοπορούν με κατοικίδια σε δασώδεις εκτάσεις να ειναι προσεκτικοί, να μην πλησιάζουν και να μην ταΐζουν τα άγρια ζώα.