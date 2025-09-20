Νέα εμφάνιση λύκου στη Χαλκιδική: Ερώτημα αν είναι ο ίδιος που επιτέθηκε στο 5χρονο κορίτσι - Βίντεο

Ανησυχία προκάλεσε η νέα εμφάνιση λύκου στη Σιθωνία Χαλκιδικής, χωρίς ωστόσο να έχει διευκρινιστεί αν πρόκειται για τον ίδιο που επιτέθηκε σε 5χρονο κορίτσι σε παραλία στο Μαρμάρι.

Το άγριο ζώο εθεάθη στη διασταύρωση προς το χωριό Συκιές. Σύμφωνα με πληροφορίες του xalkidikipolitiki.com, ο λύκος βρέθηκε ανάμεσα σε σκυλιά, τα οποία απομακρύνθηκαν μόλις πέρασε αυτοκίνητο, ενώ παρέμεινε στο σημείο παρατηρώντας, πριν τελικά αποχωρήσει και χαθεί στον κάμπο που προηγείται του οικισμού.

Συνεχίζεται το «κυνήγι» του λύκου

Την ίδια ώρα συνεχίζεται η τεράστια κινητοποίηση τοπικών αρχών και φορέων για τον εντοπισμό του λύκου που φέρεται να είναι ο «δράστης» της επίθεσης στο κοριτσάκι, με τους αρμόδιους να αφήνουν περιθώριο και για θανάτωσή του.

Με εγκύκλιο του Γενικού Γραμματέα Δασών Ευστάθιου Σταθόπουλου ζητείται από τις αρχές της Χαλκιδικής να προβούν, για λόγους «δημόσιας ασφάλειας», σε κατεπείγουσες ενέργειες «για την απομάκρυνση - αφαίρεση» του μοναχικού λύκου.

Η απόφαση, που κοινοποιήθηκε στους αρμόδιους εμπλεκόμενους φορείς, αναφέρει -μεταξύ άλλων- πως «η απομάκρυνση του συγκεκριμένου ατόμου λύκου αποτελεί άμεσο μέτρο προστασίας της δημόσιας ασφάλειας, λόγω της συμπεριφοράς του ζώου, της εξοικείωσής του με την ανθρώπινη παρουσία και ιδίως λόγω της αναφοράς για επίθεση και τραυματισμό ανθρώπου από το συγκεκριμένο λύκο».

Όπως σημειώνεται, η παρουσία και η δραστηριότητα του ζώου σε κατοικημένες περιοχές του Νέου Μαρμαρά, της Περιφερειακής Ενότητας Χαλκιδικής έχει διαπιστωθεί από τις Δασικές Υπηρεσίες της Επιθεώρησης Εφαρμογής Δασικής Πολιτικής Μακεδονίας - Θράκης της Γενικής Γραμματείας Δασών του ΥΠΕΝ καθώς και τη συνεργαζόμενη με το ΥΠΕΝ θεματική Περιβαλλοντική Οργάνωση «Καλλιστώ».

Οι τρόποι αναζήτησης και οι παγίδες

Σύμφωνα με την απόφαση του Γενικού Γραμματέα Δασών για την «απομάκρυνση - αφαίρεση» του λύκου από την περιοχή του Νέου Μαρμαρά Π.Ε. Χαλκιδικής, επιτρέπεται η χρήση ειδικών καμερών για τον εντοπισμό του ζώου, μέσων παγίδευσης, αναισθητικών όπλων κατά τις κείμενες διατάξεις, καθώς και η χρήση κυνηγετικών όπλων για τη θήρευσή του, στην περίπτωση που δεν καταστεί εφικτή η αναισθητοποίηση και απομάκρυνση του ζώου με άλλο τρόπο.

«Η θήρευση του συγκεκριμένου λύκου αποτελεί τελική λύση διαχείρισης και προτείνεται για την προστασία της δημόσιας ασφάλειας, λόγω της επικινδυνότητας του συγκεκριμένου ζώου, το οποίο σύμφωνα με τα σχετικά σχέδια πρωτοκόλλου και τη σχετική κατάταξη του συγκεκριμένου ζώου από πλευράς επικινδυνότητας στην κατηγορία των ζώων που επιδεικνύουν επιθετική συμπεριφορά, έχουν τραυματίσει ελαφρά άνθρωπο χωρίς να προκληθούν και επιδεικνύουν ισχυρή εξοικείωση με τον άνθρωπο. Για τα χαρακτηριστικά αυτά της συμπεριφοράς του ζώου προτείνεται η αφαίρεση του λύκου από τον πληθυσμό (θανάτωση με όπλο ή σύλληψη/ευθανασία)», αναφέρεται χαρακτηριστικά.

Συνεργασία και με τους κυνηγούς

Η λήψη των μέτρων για την κατά παρέκκλιση αφαίρεση - θήρα του λύκου ισχύει μέχρι την τελική απομάκρυνση του ζώου από την περιοχή του Νέου Μαρμαρά, ενώ για την υλοποίηση του σχεδιασμού θα προηγηθεί άμεση συνεργασία όλων των εμπλεκόμενων Δασικών και λοιπών υπηρεσιών, της οικείας Μονάδας Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών του Ο.ΦΥ.ΠΕ.Κ.Α., των Περιβαλλοντικών Οργανώσεων «Καλλιστώ» και «Αρκτούρος» και των οικείων κυνηγετικών οργανώσεων για τον καθορισμό συγκεκριμένου πλαισίου δράσης και την καταγραφή της διαθεσιμότητάς τους στην προβλεπόμενη συγκρότηση συνεργείου δίωξης.

«Θα στηθούν άμεσα ειδικές παγίδες, προκειμένου να πιαστεί από το πόδι το άγριο ζώο, χωρίς να τραυματιστεί. Οι παγίδες αυτές ελέγχονται με GPS. Πρωταρχικός μας στόχος είναι το ζώο να συλληφθεί και να μεταφερθεί στο καταφύγιο Λύκου του Αρκτούρου», αναφέρει στο ΑΠΕ-ΜΠΕ, ο εκπρόσωπος Τύπου της Περιβαλλοντικής Οργάνωσης για την Άγρια Ζωή και τη Φύση «Καλλιστώ» Ιάσων Μπάντιος.

Όλα θα εξαρτηθούν από τη συμπεριφορά του άγριου ζώου, ενώ ανοιχτό είναι το ενδεχόμενο, σύμφωνα με την απόφαση που έχει ληφθεί, ακόμη και της θανάτωσής του.

«Το Συνεργείο Δίωξης θα έχει τη δυνατότητα να αξιοποιήσει όλα τα κατά περίπτωση διαθέσιμα μέσα κι εξοπλισμό για την απομάκρυνση του λύκου το συντομότερο δυνατόν (θανάτωση με όπλο ή σύλληψη/ευθανασία) και στην εξέλιξη της διαδικασίας θα παρίσταται και κτηνίατρος», αναφέρεται στη σχετική άδεια που έδωσε ο κ. Σταθόπουλος.