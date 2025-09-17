Χαλκιδική: Στο «φως» βίντεο με τον λύκο που επιτέθηκε σε 5χρονη - Αμέριμνος κόβει βόλτες σε παραλία

Ανάστατοι παραμένουν οι κάτοικοι αλλά και οι τουρίστες στον Νέο Μαρμαρά Χαλκιδικής μετά την εμφάνιση ενός λύκου, ο οποίος επιτέθηκε και τραυμάτισε ένα μικρό κοριτσάκι. Αν και πρόκειται για την πρώτη επίθεση σε άνθρωπο, όπως καταγγέλλουν οι επιθέσεις σε οικόσιτα ζώα της περιοχής είναι συχνές.

Το απίστευτο περιστατικό σημειώθηκε το πρωί της Παρασκευής (12/9), λίγο πριν τις 8.00 το πρωί όταν το παιδί μαζί με την οικογένειά του βρίσκονταν στην παραλία, στο Νέο Μαρμαρά. Το κορίτσι που είναι από τη Σερβία και διέμενε σε ξενοδοχείο της περιοχής, έπαιζε αμέριμνο στην παραλία, όταν ο λύκος της επιτέθηκε, δαγκώνοντάς τη στην πλάτη και γρατζουνώντας το κορίτσι στην κοιλιά και το πόδι, με αποτέλεσμα τον τραυματισμό της.

Το σκηνικό είδε η μητέρα του παιδιού που ήταν κοντά του, έβαλε τις φωνές και με τη βοήθεια ενός άντρα άρχισαν να πετούν πέτρες προς το ζώο. Το κοριτσάκι φέρει δαγκωματιές και εκδορές στην πλάτη, ωστόσο χάρη στην άμεση κινητοποίηση της μητέρας της και του άνδρα αποφεύχθηκαν τα χειρότερα. Αρχικά μεταφέρθηκε στο Κέντρο Υγείας της περιοχής, ενώ μετά διακομίσθηκε προληπτικά στο Νοσοκομείο Πολυγύρου, όπου δέχθηκε τις πρώτες βοήθειες.

Στο «φως» βίντεο με τον λύκο να κυκλοφορεί σε παραλία

Σε βίντεο καταγράφεται η στιγμή που ο λύκος -λίγο μετά την επίθεση- κυκλοφορεί ανενόχλητος στην παραλία ανάμεσα στις ξαπλώστρες beach bar της περιοχής.

Ωστόσο, σύμφωνα με πληροφορίες το περιστατικό με την 5χρονη δεν είναι το μοναδικό. Η παρουσία του λύκου είναι καθημερινή, καθώς κινείται μέσα στους οικισμούς. Την 1η Σεπτεμβρίου μάλιστα επιτέθηκε και σε έναν σκύλο, τον οποίο είχε βγάλει η ιδιοκτήτριά του βόλτα.

Πλέον ο Δήμος Σιθωνίας σε συνεργασία με αρμόδιους φορείς, με drones, κάμερες και παγίδες προσπαθούν να εντοπίσουν το ζώο, που έχει σκορπίσει στον τρόμο στον Νέο Μαρμαρά Χαλκιδικής.

Γιατί συναντάμε λύκους κοντά σε πόλεις και χωριά - Πώς τους αντιμετωπίζουμε

Οι λύκοι επανακάμπτουν σε περιοχές που για πολλά χρόνια δεν είχαν παρουσία λόγω του ανηλεούς κυνηγιού τους αλλά και της υποβάθμισης των βιοτόπων τους. Οι αλλαγές στις χρήσεις γης, όπως η εγκατάλειψη της ορεινής κτηνοτροφίας και γεωργίας που επέτρεψε την φυσική δάσωση πολλών ορεινών και ημιορεινών περιοχών, αλλά και η ανάκαμψη και εξάπλωση των πληθυσμών των οπληφόρων, όπως το ζαρκάδι και το αγριογούρουνο που ακολούθησαν την εξέλιξη αυτή, είναι οι κύριες αιτίες επανάκαμψης των λύκων στην χώρα και επαναποίκησης περιοχών όπου το είδος είχε πρωτίστως εξαφανιστεί.

Αυτό είχε ως αποτέλεσμα, σε μερικές περιοχές της κατανομής του είδους, λύκοι να αρχίσουν σταδιακά να εποικούν και περιοχές κοντά στον άνθρωπο αφού αναγκαστικά και λόγω της κοινωνικής δομής τους, εκδιώκονται από άλλους λύκους που ζουν σε περισσότερο ορεινές και απομακρυσμένες από τον άνθρωπο περιοχές, στην προσπάθεια τους να εγκαθιδρύσουν τη δική τους επικράτεια.

Επιπλέον, σε άλλες περιοχές, η ταχύτατη εγκατάλειψη της κτηνοτροφίας, όταν δεν συνοδευόταν με επανάκαμψη της φυσικής τους λείας, δημιούργησε εποχιακό έλλειμμα τροφικών πηγών για τον λύκο με αποτέλεσμα σε αυτές τις περιοχές οι λύκοι να προσπαθούν να αναπληρώσουν το έλλειμμα προσεγγίζοντας κατοικημένες περιοχές όπου μπορούν να βρουν άλλες πηγές τροφής για την επιβίωσή τους.

Ως αποτέλεσμα, φαίνεται ότι αυτό το ευπροσάρμοστο είδος αρχίζει να εξοικειώνεται αναγκαστικά με την ανθρώπινη παρουσία. Παρότι, όμως, η παρουσία των λύκων σε περιαστικές περιοχές αποτελεί μια φυσική διαδικασία, απόρροια των σημαντικών αλλαγών στην φύση, τα τελευταία χρόνια η επανάκαμψη των πληθυσμών τους, δεν είναι και επιθυμητή.

Οι τρόποι που μπορεί να μειωθεί το φαινόμενο της εξοικείωσης των λύκων αφορούν πρωτίστως την πρόληψη και περιλαμβάνουν απλές ενέργειες που μπορεί να είναι:



• να μην αφήνουμε έξω τροφές που μπορεί να προσελκύσουν άγρια ζώα,

• να συλλέγουμε τακτικά τα απορρίμματα και να μην αφήνουμε ανοιχτούς τους κάδους,

• να μην αφήνουμε χωρίς προστασία τους σκύλους μας.

Αν συναντήσουμε στη βόλτα μας λύκους και αυτοί βρίσκονται σε απόσταση πάνω από 50 μέτρα, απλά παρακολουθούμε τη συμπεριφορά τους και φυσικά δεν τους πλησιάζουμε. Αν οι λύκοι μας πλησιάσουν σε κοντινή απόσταση, σηκώνουμε τα χέρια μας φωνάζοντας δυνατά. Σε περιπτώσεις προσέγγισης λύκων ή άλλων άγριων ζώων σε κατοικημένες περιοχές ενημερώνουμε το τοπικό

δασαρχείο για να λάβουμε πρόσθετες οδηγίες.

Η αντιμετώπιση των ισχυρά εξοικειωμένων λύκων απαιτεί ειδικές δράσεις που αναλαμβάνουν ειδικές ομάδες αντιμετώπισης.