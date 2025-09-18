«Έτοιμος να τον αρπάξει»: Λύκος τρόμαξε γυναίκα που έκανε βόλτα το σκυλάκι της - Μπαράζ επιθέσεων

Ένα νέο περιστατικό τρόμου σημειώθηκε στην παραλία Νέου Μαρμάρα στη Χαλκιδική, όταν γυναίκα που έβγαζε το σκυλάκι της βόλτα ήρθε αντιμέτωπη με λύκο.

Η ίδια, προσπάθησε να περιγράψει την εμπειρία της όταν ήρθε αντιμέτωπη με το άγριο ζώο αναφέροντας πως «έτσι όπως περπατούσαμε εμφανίστηκε ο λύκος. Ήτανε πάρα πολύ επιθετικός, έτοιμος να τον αρπάξει. Δεν πρόλαβε ευτυχώς. Τον πήρα εγώ κατευθείαν αγκαλιά. Ήταν σαν να θέλει κατευθείαν να τον αρπάξει, έτσι όπως κάνουνε τα ζώα, σαν να τον "φέρμαρε" δηλαδή», σημειώνει χαρακτηριστικά.

Το συγκεκριμένο περιστατικό έρχεται μάλιστα, λίγες μέρες μετά τη σοκαριστική επίθεση που βίωσε ένα 5χρονο παιδάκι με την συγκεκριμένη γυναίκα να επισημαίνει ότι ο λύκος φαίνεται πεινασμένος και γι’ αυτό επιτίθεται σε μικρά ζώα, αναζητώντας τροφή.

«Είναι όλοι πολύ τρομοκρατημένοι. Και χθες το βράδυ τον είδανε πάλι στην παραλία, κυκλοφορεί και πρωινές ώρες, δάγκωσε και το παιδάκι, που εντάξει, ήταν τρομερό αυτό. Κατεβαίνει για να βρει τροφή και τρώει συνήθως τις γάτες, αδέσποτα», λέει χαρακτηριστικά.

Μάλιστα, συνεχίζοντας αναφέρει πως «εγώ από εκείνη την ημέρα δεν ξαναπηγαίνω βόλτα στην παραλία το βράδυ. Πηγαίνω μέσα στο χωριό, που και εκεί φοβάμαι βέβαια. Εκείνη την ημέρα ευτυχώς ήταν κάτι άλλα παιδάκια εκεί και κάνανε φασαρία μαζί με εμένα και έφυγε. Έφυγε, πήγε λίγο πιο μακριά και μετά ξαναήρθε. Ήρθε η μητέρα μου και με πήρε με το μηχανάκι, δεν μπορούσα να γυρίσω σπίτι με τα πόδια».

«Πέρασε από μπροστά μας ανενόχλητος»

Άλλος κάτοικος της περιοχής σχολιάζει τη δική του συνάντηση με τον λύκο στην παραλία, επισημαίνοντας επίσης πως κυνηγάει άλλα ζώα για τροφή.

«Ήμασταν στην παραλία με την παρέα μου», εξηγεί και συμπληρώνει: «Συζητούσαμε όσα γίνονται στο χωριό με τον λύκο. Δεν πέρασαν τρία λεπτά και πέρασε μπροστά μας ανενόχλητος, προσπαθώντας να πιάσει άλλα ζώα για τροφή», είπε.

Σημειώνεται πως ως αποτέλεσμα των παραπάνω, η περιβαλλοντική οργάνωση Καλλιστώ έχει τοποθετήσει κάμερες για να καταγράψει τις κινήσεις του λύκου στο Νέο Μαρμαρά.