Λύκος επιτέθηκε σε 5χρονη που έπαιζε σε παραλία της Χαλκιδικής - Τι λέει η οργάνωση «Καλλιστώ»

Εντύπωση προκαλεί η καταγγελία μιας μητέρας, τουρίστριας από τη Σερβία, πως η κόρη της, 5 ετών, δέχθηκε επίθεση από λύκο στην παραλία Αγίου Νικολάου Σιθωνίας Χαλκιδικής. Σύμφωνα με όσα είπε στην αστυνομία, όλα έγιναν λίγα λεπτά πριν από τις 8 το πρωί, στις 12 Σεπτεμβρίου, όταν το κοριτσάκι έπαιζε στην παραλία. Ξαφνικά, το άγριο ζώο της επιτέθηκε από πίσω.



Το παιδί φέρει δαγκωματιές και εκδορές στην πλάτη, ενώ χάρη στην άμεση επέμβαση της μητέρας κι ενός άνδρα, που επιτέθηκε στο ζώο με πέτρες, αποφεύχθηκαν τα χειρότερα. Το κορίτσι αρχικά μεταφέρθηκε στο Κέντρο Υγείας της περιοχής, ενώ μετά διακομίσθηκε προληπτικά στο Νοσοκομείο Πολυγύρου, όπου δέχθηκε τις πρώτες βοήθειες.

«Υπάρχουν λύκοι και τσακάλια στην περιοχή»

Ο εκπρόσωπος Τύπου της Περιβαλλοντικής Οργάνωσης για την Άγρια Ζωή και τη Φύση «Καλλιστώ», Ιάσων Μπάντιος, επιβεβαίωσε, μιλώντας στο ΑΠΕ-ΜΠΕ, την ύπαρξη λύκου και τσακαλιών στην περιοχή. «Έχουμε γνώση για το γεγονός και στο σημείο, σε συνεργασία με το δασαρχείο Πολυγύρου, έχουν τοποθετηθεί ήδη κάμερες προκειμένου να καταγράψουμε τη συμπεριφορά του ζώου», ανέφερε ο κ. Μπάντιος, επισημαίνοντας την αναγκαιότητα της ενημέρωσης των κατοίκων, μέσω της ιστοσελίδας «Καλλιστώ», για το πώς μπορούν να προφυλαχθούν, αλλά και να διασφαλίσουν ότι τα άγρια ζώα θα παραμένουν εκτός των οικιστικών περιοχών.

Γιατί συναντάμε λύκους κοντά σε πόλεις και χωριά - Πώς τους αντιμετωπίζουμε

Οι λύκοι επανακάμπτουν σε περιοχές που για πολλά χρόνια δεν είχαν παρουσία λόγω του ανηλεούς κυνηγιού τους αλλά και της υποβάθμισης των βιοτόπων τους. Οι αλλαγές στις χρήσεις γης, όπως η εγκατάλειψη της ορεινής κτηνοτροφίας και γεωργίας που επέτρεψε την φυσική δάσωση πολλών ορεινών και ημιορεινών περιοχών, αλλά και η ανάκαμψη και εξάπλωση των πληθυσμών των οπληφόρων, όπως το ζαρκάδι και το αγριογούρουνο που ακολούθησαν την εξέλιξη αυτή, είναι οι κύριες αιτίες επανάκαμψης των λύκων στην χώρα και επαναποίκησης περιοχών όπου το είδος είχε πρωτίστως εξαφανιστεί.

Αυτό είχε ως αποτέλεσμα, σε μερικές περιοχές της κατανομής του είδους, λύκοι να αρχίσουν σταδιακά να εποικούν και περιοχές κοντά στον άνθρωπο αφού αναγκαστικά και λόγω της κοινωνικής δομής τους, εκδιώκονται από άλλους λύκους που ζουν σε περισσότερο ορεινές και απομακρυσμένες από τον άνθρωπο περιοχές, στην προσπάθεια τους να εγκαθιδρύσουν τη δική τους επικράτεια.

Επιπλέον, σε άλλες περιοχές, η ταχύτατη εγκατάλειψη της κτηνοτροφίας, όταν δεν συνοδευόταν με επανάκαμψη της φυσικής τους λείας, δημιούργησε εποχιακό έλλειμμα τροφικών πηγών για τον λύκο με αποτέλεσμα σε αυτές τις περιοχές οι λύκοι να προσπαθούν να αναπληρώσουν το έλλειμμα προσεγγίζοντας κατοικημένες περιοχές όπου μπορούν να βρουν άλλες πηγές τροφής για την επιβίωσή τους.

Ως αποτέλεσμα, φαίνεται ότι αυτό το ευπροσάρμοστο είδος αρχίζει να εξοικειώνεται αναγκαστικά με την ανθρώπινη παρουσία. Παρότι, όμως, η παρουσία των λύκων σε περιαστικές περιοχές αποτελεί μια φυσική διαδικασία, απόρροια των σημαντικών αλλαγών στην φύση, τα τελευταία χρόνια η επανάκαμψη των πληθυσμών τους, δεν είναι και επιθυμητή.

Οι τρόποι που μπορεί να μειωθεί το φαινόμενο της εξοικείωσης των λύκων αφορούν πρωτίστως την πρόληψη και περιλαμβάνουν απλές ενέργειες που μπορεί να είναι:



• να μην αφήνουμε έξω τροφές που μπορεί να προσελκύσουν άγρια ζώα,

• να συλλέγουμε τακτικά τα απορρίμματα και να μην αφήνουμε ανοιχτούς τους κάδους,

• να μην αφήνουμε χωρίς προστασία τους σκύλους μας.

Αν συναντήσουμε στη βόλτα μας λύκους και αυτοί βρίσκονται σε απόσταση πάνω από 50 μέτρα, απλά παρακολουθούμε τη συμπεριφορά τους και φυσικά δεν τους πλησιάζουμε. Αν οι λύκοι μας πλησιάσουν σε κοντινή απόσταση, σηκώνουμε τα χέρια μας φωνάζοντας δυνατά. Σε περιπτώσεις προσέγγισης λύκων ή άλλων άγριων ζώων σε κατοικημένες περιοχές ενημερώνουμε το τοπικό

δασαρχείο για να λάβουμε πρόσθετες οδηγίες.

Η αντιμετώπιση των ισχυρά εξοικειωμένων λύκων απαιτεί ειδικές δράσεις που αναλαμβάνουν ειδικές ομάδες αντιμετώπισης.