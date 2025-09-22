Απίστευτο: Τζάγκουαρ στη Βραζιλία κατέρριψε το ρεκόρ κολύμβησης και έγραψε νέο

Άναυδη έχει μείνει η επιστημονική κοινότητα καθώς ένας ιαγουάρος (τζάγκουαρ) στη Βραζιλία κατάφερε να σπάσει το ρεκόρ κολύμβησης σπάζοντας το τελευταίο ρεκόρ του προκατόχου του.

Σύμφωνα με το περιοδικό Live Science, εκτός από τη διάρκεια της κολύμβησης η οποία έσπασε κάθε καταγρεγραμένο ρεκόρ οι επιστήμονες έμειναν έκπληκτοι αφού το άγριο ζώο έθεσε και ερωτήματα σχετικά με τη συμπεριφορά και τα κίνητρά του.

Ενώ τα τζάγκουαρ είναι γνωστοί για τις ικανότητές τους στην κολύμβηση, αυτό το συγκεκριμένο επίτευγμα ξεπέρασε τις προσδοκίες των ερευνητών που μελετούσαν την περιοχή. Οι λεπτομέρειες αυτής της αξιοσημείωτης κολύμβησης προσφέρουν νέες γνώσεις σχετικά με τις δυνατότητες και την προσαρμοστικότητα αυτών των ισχυρών μεγάλων αιλουροειδών.

Τα δυνατά τους σώματα και άκρα τούς καθιστούν απόλυτα ικανούς να κολυμπούν σε ποτάμια, λίμνες, ακόμη και σε νερά των ωκεανών. Αλλά αυτό που πραγματικά τους διαφοροποιεί είναι η ικανότητά τους να κολυμπούν τόσο για απόσταση όσο και για διάρκεια.

Η μυώδης διάπλασή τους, σε συνδυασμό με την άνεσή τους σε υδάτινα περιβάλλοντα, τους επιτρέπει να παραμένουν βυθισμένα για μεγάλα χρονικά διαστήματα.

Έσπασε όλα τα όρια

Το άγριο θηλαστικό καταγράφηκε για πρώτη φορά από θερμική κάμερα τον Μάιο του 2020 κοντά στο Υδροηλεκτρικό Φράγμα Serra da Mesa, που βρίσκεται στην πολιτεία Goiás. Βρισκόταν πάνω σε τεχνητό νησί μακριά από την συνήθη επικράτειά του στην οποία κινείται.

Σύμφωνα με τους επιστήμονες, το τζάγκουαρ διένυσε κολυμπώντας την απόσταση των 1,27 χιλιομέτρων, ξεπερνώντας κατά πολύ το προηγούμενο ρεκόρ το οποίο ήταν περίπου 200 μέτρα.

Ωστόσο, αυτό που εξέπληξε τους ερευνητές είναι ότι αφού παρέμεινε στο τεχνητό νησί αποφάσισε να επιστρέψει στην αρχική τοποθεσία στην οποία βρισκόταν και άρα συνολικά κολύμπησε 2,48 χιλιόμετρα.

Γιατί το έκανε;

Φυσικά οι επιστήμονες έψαξαν να βρουν τα κίνητρα πίσω από το εντυπωσιακό κατόρθωμα του αιλουροειδούς. Σύμφωνα με τον Λεάντρο Σιλβέιρα, επικεφαλής βιολόγος του Ταμείου Διατήρησης των Τζάγκουαρ στη Βραζιλία, δεν υπάρχει σαφής λόγος για τον οποίο το συγκεκριμένο ζώο κολύμπησε μέχρι το νησί.

«Θα μπορούσε να είναι για αναζήτηση τροφής, εξερεύνηση της περιοχής ή απλώς περιέργεια που ενδεχομένως να τον ώθησε μέχρι εκεί» σημείωσε χαρακτηριστικά ο Σιλβέιρα.