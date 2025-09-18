Φώκια βγήκε σε παραλία της Σύμης για... ηλιοθεραπεία - Τι να κάνεις αν τη συναντήσεις

Την εμφάνισή της έκανε μια χαριτωμένη φώκια στην παραλία Γυάλα στο Νημποριό της Σύμης ξαφνιάζοντας τουρίστες και ντόπιους την Τετάρτη 17/09.

Οι λουόμενοι που βρίσκονταν εκείνη την ώρα στην παραλία είδαν το άγριο θηλαστικό να βγαίνει από το νερό και να ξαπλώνει στην ακροθαλασσιά προκειμένου να απολαύσει τον ήλιο. Μάλιστα όσο ήταν στη στεριά τριβόταν στην άμμο ενώ η παρουσία των ανθρώπων γύρω της δεν φαίνεται να την ενοχλούσε.

Όσοι βρέθηκαν κοντά της δεν μπόρεσαν να αντισταθούν και την απαθανάτισαν σε διάφορες πόζες ενώ μερικοί θαρραλέοι προσπαθούσαν να την πλησιάσουν.

Τα στιγμιότυπα ανέδειξε το τοπικό μέσο SymiTv που ανάρτησε τα βίντεο των λουσμένων που είχαν την τύχη να απολαύσουν το ιδιαίτερο θέαμα.

Τι να κάνω αν συναντήσω φώκια

Εάν συναντήσει κανείς μια φώκια είναι καλό να επικοινωνήσει με τη Mom. Είναι το πρώτο μεγάλο βήμα για την προστασία της μεσογειακής φώκιας, τονίζει η οργάνωση.

«Σε περίπτωση που συναντήσεις μια φώκια ζωντανή, νεκρή ή τραυματισμένη, επικοινώνησε με τη Mom μαζί μας στο 210 5222888 / 6942494471 για να αναφέρεις το περιστατικό. Η γραμμή λειτουργεί όλο το 24ώρο.

Η αναπαραγωγική περίοδος της μεσογειακής φώκιας αφορά κυρίως στους χειμερινούς μήνες, όπου οι μανάδες γεννάνε τα μικρά τους στις σπηλιές. Παρόλα αυτά φώκια μπορεί κανείς να συναντήσει καθ’ όλη τη διάρκεια του χρόνου. Είναι λοιπόν σημαντικό να γνωρίζεις τι να κάνεις για να είσαι και εσύ και η φώκια ασφαλής.

Κάτω από το νερό: Μην πανικοβληθείς, μην κάνεις απότομες κινήσεις, μην προσπαθήσεις να πλησιάσεις το ζώο, σεβάσου το χώρο του και σε καμία περίπτωση μην το σημαδεύεις με ψαροντούφεκο. Οι μεσογειακές φώκιες δεν είναι καθόλου επιθετικά ζώα, αν απειληθούν όμως μπορεί να αμυνθούν. Όταν είσαι σε απόσταση ασφαλείας… μη ξεχάσεις να θαυμάσεις αυτό το υπέροχο ζώο!

Σε θαλάσσια σπηλιά: Και πάλι μην πανικοβληθείς, μην προσπαθήσεις να μπεις μέσα στη σπηλιά, μπορεί να είναι μια μητέρα με το μικρό της, απομακρύνσου κολυμπώντας αργά και κοντά στα βράχια ώστε να μην κλείνεις την είσοδο της σπηλιάς και νιώσει το ζώο παγιδευμένο.

Να θυμάσαι ότι οι φώκιες μέσα στο νερό και σε θαλάσσιες σπηλιές βρίσκονται στο φυσικό τους περιβάλλον, οπότε το πιθανότερο είναι να μην πρόκειται για ζώα που χρειάζονται βοήθεια.

Στη στεριά: Πολλές φορές οι φώκιες βγαίνουν στη στεριά την περίοδο που αλλάζουν τρίχωμα ή για να ξεκουραστούν. Μείνε σε απόσταση 30 μέτρων και παρατήρησε το ζώο, μην προσπαθήσεις να ταΐσεις ή να βρέξεις το ζώο, κράτησε ανθρώπους και κατοικίδια μακριά και επικοινώνησε άμεσα μαζί μας, μπορεί να πρόκειται για ζώο που χρειάζεται βοήθεια.

Η ΜΟm λειτουργεί To Δίκτυο Διάσωσης και Συλλογής Πληροφοριών το οποίο εξασφαλίζει την έγκαιρη πληροφόρηση και αντίδραση σε περίπτωση ζώου που χρειάζεται άμεση βοήθεια, αυξάνοντας έτσι τις πιθανότητες επιβίωσης τραυματισμένων και άρρωστων ατόμων και έτσι αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα εργαλεία για την προστασία του είδους».