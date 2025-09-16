Κάρπαθος: Γεννήθηκε το πρώτο φωκάκι monachus monachus της χρονιάς

Η πρώτη γέννηση φώκιας μονάχους-μονάχους για το 2025 είναι γεγονός!

Ειδικότερα, το προσωπικό της Μονάδας Διαχείρισης Περιοχών Νοτιοανατολικού Αιγαίου του ΟΦΥΠΕΚΑ κατέγραψε με χαρά τις προηγούμενες ημέρες την πρώτη γέννηση μεσογειακής φώκιας (Monachus monachus) για φέτος, σε θαλάσσιο σπήλαιο στη Βόρεια Κάρπαθο. Η φετινή γέννα ξεχωρίζει, καθώς ύστερα από αρκετά χρόνια το νεογέννητο είναι αρσενικό – τα τελευταία πέντε χρόνια όλα τα φωκάκια που είχαν καταγραφεί ήταν θηλυκά.

Η μεσογειακή φώκια συγκαταλέγεται στα πιο απειλούμενα είδη θαλάσσιων θηλαστικών παγκοσμίως, με την Κάρπαθο να αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους τόπους αναπαραγωγής της στην Ελλάδα. Στην περιοχή γεννιούνται κάθε χρόνο περίπου έξι έως οκτώ μικρές φώκιες, συμβάλλοντας ουσιαστικά στη διατήρηση του είδους.

πηγή: ΟΦΥΠΕΚΑ - Ντίνος Πρωτόπαππας

Η περίοδος αναπαραγωγής της Monachus monachus διαρκεί από τα τέλη Αυγούστου έως και τον Δεκέμβριο. Τα νεογέννητα φιλοξενούνται σε απομονωμένα σπήλαια με αμμώδεις παραλίες, όπου η μητέρα τα θηλάζει και τα φροντίζει για πέντε έως έξι μήνες, μέχρι να μάθουν να κολυμπούν μόνα τους. Κατά τη γέννησή τους έχουν μήκος περίπου ένα μέτρο και βάρος 15-20 κιλά, με χαρακτηριστικό μαύρο τρίχωμα και λευκή κηλίδα στην κοιλιά.

Η καταγραφή και παρακολούθηση των γεννήσεων έχει ιδιαίτερη σημασία τόσο για την προστασία του είδους όσο και για την κατανόηση της πληθυσμιακής του εξέλιξης. Ο ΟΦΥΠΕΚΑ, σε συνεργασία με ερευνητικά ιδρύματα και τις τοπικές κοινωνίες, συνεχίζει να εργάζεται με στόχο τη διατήρηση της σπάνιας μεσογειακής φώκιας και των πολύτιμων οικοτόπων της.