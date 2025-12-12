Φρίκη στην Ανάβυσσο: Πυροβόλησαν και σκότωσαν μεσογειακή φώκια στο Μαύρο Λιθάρι

Μια ιδιαίτερα θλιβερή υπόθεση κακοποίησης άγριας ζωής καταγράφηκε την Πέμπτη 4 Δεκεμβρίου στο Μαύρο Λιθάρι Αναβύσσου, όπου εντοπίστηκε νεκρή μια μεσογειακή φώκια, η οποία έφερε τραύματα από πυροβολισμούς.

Τη φώκια εντόπισαν ερευνητές του ΕΛΚΕΘΕ, οι οποίοι ενημέρωσαν άμεσα τη MOm. Σύμφωνα με τα ευρήματα, το ζώο, ένα ενήλικο αρσενικό, είχε θανατωθεί ηθελημένα με χρήση κυνηγετικού όπλου. Η MOm κάνει λόγο για «εγκληματική πράξη» που στέρησε από τη φώκια το δικαίωμα να ζει ελεύθερη στις ελληνικές θάλασσες.

Μετά την ολοκλήρωση των μετρήσεων και της συλλογής υλικού, η οργάνωση κατέθεσε άμεσα αναφορά στο Λιμεναρχείο Παλαιάς Φώκαιας, συνοδευόμενη από όλα τα στοιχεία της αυτοψίας.

Ολόκληρη η ανάρτηση

«Μια εξαιρετικά θλιβερή εικόνα αντίκρισαν τα μέλη της MOm την Πέμπτη 4 Δεκεμβρίου.

Ερευνητές του ΕΛΚΕΘΕ εντόπισαν μια νεκρή μεσογειακή φώκια στη περιοχή Μαύρο Λιθάρι Αναβύσσου και ενημέρωσαν άμεσα την οργάνωσή μας.

Παρά τις δύσκολες καιρικές συνθήκες που επικρατούσαν στην Αττική εκείνη την ημέρα, η ομάδα της MOm προσέγγισε άμεσα το σημείο για αυτοψία και δειγματοληψία. Με βαθιά μας λύπη διαπιστώσαμε ότι η φώκια – ένα ενήλικο αρσενικό άτομο – είχε πέσει θύμα ηθελημένης θανάτωσης με χρήση κυνηγετικού όπλου. Μια εγκληματική πράξη που στέρησε από το ζώο το δικαίωμα να κολυμπάει ελεύθερο στις θάλασσες του Αργοσαρωνικού.

Μετά τις απαραίτητες μετρήσεις και τη συλλογή υλικού, κατατέθηκε άμεσα σχετική αναφορά στο αρμόδιο για την περιοχή Λιμεναρχείο Παλαιάς Φώκαιας, συνοδευόμενη από όλα τα ευρήματα της αυτοψίας.

Καθώς πλησιάζουμε στο τέλος της χρονιάς, το περιστατικό αυτό αφήνει μια πικρή γεύση αλλά και μια δυνατή υπενθύμιση:

Η προστασία της άγριας ζωής δεν είναι μόνο δουλειά των ειδικών. Είναι ευθύνη όλων μας.

Τέτοιες ενέργειες – έστω και από μια θλιβερή μειοψηφία – προσβάλλουν το σύνολο της κοινωνίας.

Ένα μεγάλο ευχαριστώ στους ερευνητές του ΕΛΚΕΘΕ για την άμεση αναφορά και τη συνεργασία κατά τη διάρκεια της νεκροψίας καθώς και τα στελέχη του Λιμενικού Σώματος.»