Χειροπέδες σε 72χρονο για 600 παράνομες ξαπλώστρες και ομπρέλες σε παραλία της Αναβύσσου

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Στη σύλληψη ενός 72χρονου, υπεύθυνου καταστήματος, προχώρησαν οι Αρχές, έπειτα από έλεγχο σε παραλία της Αναβύσσου για την διασφάλιση της ελεύθερης πρόσβασης του κοινού στις παραλίες.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της ΕΛΑΣ, είχε προβεί σε τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων και ηχείων και επιπλέον είχε εγκαταστήσει σε μεγάλη έκταση της παραλίας 200 ομπρέλες με 400 ξαπλώστρες. Επιπρόσθετα, το κατάστημα λειτουργούσε χωρίς άδεια λειτουργίας καθώς είχε σφραγιστεί λίγες μέρες πριν από τους αρμόδιους φορείς.

Σε βάρος του και σε βάρος του ιδιοκτήτη, σχηματίστηκε δικογραφία για παράνομη κατάληψη παραλίας και παραβίαση απόφασης σφράγισης ενώ ενημερώθηκαν οι συναρμόδιοι φορείς.

Ο 72χρονος οδηγήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα. Ανάλογες δράσεις πραγματοποιούνται στο παραλιακό μέτωπο της Αττικής.