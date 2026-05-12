Χαβάη: Τουρίστας πετροβόλησε φώκια προκαλώντας σάλο - «Είμαι πλούσιος, θα την πληρώσω»

Θύελλα αντιδράσεων έχει προκαλέσει στη Χαβάη η δημοσιοποίηση βίντεο στο οποίο φαίνεται ένας τουρίστας να πετά πέτρα προς μια φώκια που ανήκει σε προστατευόμενο είδος.

Σύμφωνα με τοπικά δημοσιεύματα, στόχος του άνδρα ήταν η φώκια «Λάνι», η οποία θεωρείται σύμβολο της ανάκαμψης του Μάουι μετά τις καταστροφικές πυρκαγιές που έπληξαν το νησί το 2023.

«Από την επιστροφή της Λάνι στο Λαχάινα μετά τις πυρκαγιές του 2023, μέλη της ομάδας του δημάρχου και κάτοικοι την προσέχουν και τη φροντίζουν με μεγάλη αγάπη», ανέφερε η κομητεία του Μάουι σε ανάρτηση στο Instagram.

«Δεν με νοιάζει, είμαι πλούσιος»

Η γυναίκα που κατέγραψε το περιστατικό υποστήριξε ότι όταν ενημέρωσαν τον τουρίστα πως θα ειδοποιούσαν την αστυνομία, εκείνος απάντησε προκλητικά: «Δεν με νοιάζει, θα πληρώσω το πρόστιμο, είμαι πλούσιος».

Η υπόθεση προκάλεσε κύμα αγανάκτησης στην τοπική κοινωνία, με χαρακτηριστικό παράδειγμα κάτοικο της περιοχής που εμφανίζεται σε άλλο βίντεο να επιτίθεται και να ξυλοκοπεί τον άνδρα που πέταξε την πέτρα στη φώκια.

Μάλιστα, ο γερουσιαστής Μπρέντουν Άουα χαρακτήρισε τον κάτοικο «ήρωα» και τον επαίνεσε δημόσια για την αντίδρασή του.

«Κάποιοι από εμάς έχουμε δει περιβαλλοντικούς ακτιβιστές, όπως μου αρέσει να τους αποκαλώ, που πήραν την κατάσταση στα χέρια τους για να διδάξουν τι μπορεί να συμβεί όταν αγγίζεις τη γη μας ή τα ζώα μας», έγραψε ο γερουσιαστής και συνέχισε: «Ο δικηγόρος μας εδώ θέλει να ξεκαθαρίσει ότι δεν εγκρίνουμε τη βία, αλλά δώσαμε μια επιστολή αναγνώρισης στον κύριο “Πρεσβευτή του Αλόχα”».

NEW: Seattle man gets beaten up by a local in Hawaii after he threw a massive rock at a monk seal.



The man was seen getting pummelled by a local after throwing a rock at the seal on Maui.



The man who took matters into his own hands has been awarded a letter of… pic.twitter.com/WLtSeIbdhn — Collin Rugg (@CollinRugg) May 11, 2026

Μετά τον σάλο που προκάλεσαν τα βίντεο, ο τουρίστας προσήχθη για ανάκριση, όπως ανακοίνωσε το Υπουργείο Φυσικών Πόρων της Χαβάης. Ωστόσο, στη συνέχεια αφέθηκε ελεύθερος αφού ζήτησε νομική εκπροσώπηση, ενώ οι αρχές διευκρίνισαν ότι μέχρι στιγμής δεν έχουν απαγγελθεί κατηγορίες εις βάρος του.

Παρότι ο τουρίστας αφέθηκε προσωρινά ελεύθερος, η παρενόχληση, ο τραυματισμός ή η θανάτωση της συγκεκριμένης φώκιας αποτελεί σοβαρό αδίκημα βάσει της αμερικανικής νομοθεσίας για την προστασία των θαλάσσιων θηλαστικών.

Σε περίπτωση άσκησης δίωξης, ο άνδρας ενδέχεται να βρεθεί αντιμέτωπος με βαρύ πρόστιμο έως και 50.000 δολάρια, καθώς και με ποινή φυλάκισης για παραβίαση του Νόμου Προστασίας Θαλάσσιων Θηλαστικών.

Ο δήμαρχος του Μάουι, Ρίτσαρντ Μπίσεν, καταδίκασε δημόσια το περιστατικό, τονίζοντας ότι τέτοιες συμπεριφορές δεν συνάδουν με τις αξίες του νησιού.

«Θέλω να είμαι ξεκάθαρος: αυτό δεν είναι το είδος επισκέπτη που καλωσορίζουμε στο Μάουι», δήλωσε χαρακτηριστικά. «Υποδεχόμαστε ανθρώπους που σέβονται τον πολιτισμό μας, το φυσικό περιβάλλον και την άγρια ζωή, αντιμετωπίζοντάς τα με φροντίδα και πνεύμα αλόχα. Τέτοιες συμπεριφορές δεν πρόκειται να γίνουν ανεκτές», πρόσθεσε.