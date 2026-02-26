Φθιώτιδα: Φώκια έκοβε... βόλτες σε δρόμους της Αρκίτσας

Ένα ασυνήθιστο θέαμα αντίκρισαν κάτοικοι της Αρκίτσας στη Φθιώτιδα το πρωί της Πέμπτης 26 Φεβρουαρίου, όταν μια νεαρή φώκια εντοπίστηκε να κινείται στη στεριά, αρκετά μακριά από τη θάλασσα, προκαλώντας έκπληξη σε όσους βρέθηκαν στο σημείο.

Το θαλάσσιο θηλαστικό εμφανίστηκε στον δρόμο που οδηγεί προς την παραλία και, σύμφωνα με μαρτυρίες, πιθανότατα βγήκε στη στεριά ακολουθώντας αγωγό που καταλήγει στη θάλασσα και βρέθηκε ξαφνικά στην επιφάνεια μέσω φρεατίου, σε απόσταση περίπου 150 με 200 μέτρων από το νερό.

πηγή: LamiaReport

Όπως αναφέρει το lamiareport, κάτοικοι της περιοχής, μαζί με άνδρα του Λιμενικού που ειδοποιήθηκε άμεσα, φρόντισαν να τη συνοδεύσουν με προσοχή και χωρίς να την ενοχλήσουν πίσω στη θάλασσα. Η μικρή φώκια παρέμεινε ήρεμη και συνεργάσιμη, ακολουθώντας τους «διασώστες» της μέχρι να επιστρέψει με ασφάλεια στο φυσικό της περιβάλλον, χωρίς να κινδυνεύσει από διερχόμενα οχήματα.

Αν και φώκιες εμφανίζονται κατά διαστήματα στα ανοιχτά του λιμανιού της Αρκίτσας ή στις κοντινές ακτές, κάτοικοι της περιοχής σημειώνουν ότι είναι η πρώτη φορά που εντοπίζεται φώκια τόσο μακριά από τη θάλασσα και μάλιστα να κινείται στη στεριά συνοδευόμενη από ανθρώπους.