Αλόννησος: Η πρώτη φωτογραφία με φώκιες και τα μικρά τους μετά το ρεκόρ γεννήσεων

Ρεκόρ γεννήσεων για τη φώκια μονάχους μονάχους στο εθνικό θαλάσσιο πάρκο Αλοννήσου Βορείων Σποράδων καταγράφηκε

Σύμφωνα με επίσημη ανακοίνωση της MOm Greece, εταιρείας για τη μελέτη και την προστασία της μεσογειακής φώκιας, μέχρι στιγμής οι αριθμοί στην αναπαραγωγική περίοδο του θαλάσσιου θηλαστικού φαίνεται πως είναι ιδιαίτερα ενθαρρυντικά καθώς όπως τονίζεται «Σφύζουν οι θαλασσινές σπηλιές από ζωή»

Υπέρυθρες κάμερες της εταιρείας κατέγραψαν αρκετά κοπάδια με μικρά φωκάκια να κοιμούνται σε διάφορες περιοχές της χώρας.

Μάλιστα μοιράστηκαν στο Facebook και μια φωτογραφία στην οποία απεικονίζονται εννέα φώκιες (κυρίως ενήλικες και απογαλακτισμένα μικρά) να κοιμούνται γαλήνια σε μικρή θαλασσινή σπηλιά του Κεντρικού Αιγαίου.

Έσπασαν ρεκόρ οι γεννήσεις

Εντυπωσιακός ήταν ο αριθμός των γεννήσεων της μεσογειακής φώκιας (Monachus monachus) στο Εθνικό Πάρκο Σποράδων για φέτος, σύμφωνα με τα στοιχεία που έδωσε στη δημοσιότητα ο Οργανισμός Φυσικού Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής (ΟΦΥΠΕΚΑ).

Συγκεκριμένα, έγινε φωτοταυτοποίηση 21 διαφορετικών νεογέννητων στη νήσο Πιπέρι, που είναι ο πυρήνας του Πάρκου, και στη νοτιοανατολική Σκόπελο. Ένας πραγματικά πολύ εντυπωσιακός αριθμός νεογέννητων (ρεκόρ), κατά πολύ υψηλότερος του μέσου ετήσιου αριθμού που καταγράφηκε τα τελευταία 37 χρόνια.

Όπως σημειώνει ο ΟΦΥΠΕΚΑ, η μεσογειακή φώκια συμπεριλαμβάνεται ως είδος προτεραιότητας για την ΕΕ για τη διατήρηση των Φυσικών Οικοτόπων και της Άγριας Πανίδας και Χλωρίδας. Ο μισός πληθυσμός της ζει στην Ελλάδα και επομένως η χώρα μας έχει πολύ μεγάλη μερίδα ευθύνης για την προστασία του είδους. Στις αρχές της δεκαετίας του '90, ο πληθυσμός της δεν ξεπερνούσε τις 600 διεθνώς.