Αυστραλία: Πόσουμ «τρύπωσε» σε ράφι με λούτρινα στο αεροδρόμιο της Τασμανίας

Χαμός επικράτησε στο αεροδρόμιο Χόμπαρτ, στην πολιτεία της Τασμανίας, όταν μια επιβάτιδα που ψώνιζε σε κατάστημα Duty Free παρατήρησε ότι ένα από τα λούτρινα ζώα στο ράφι είχε… υπερβολικά αληθοφανή εμφάνιση.

Συγκεκριμένα, ανάμεσα σε τιγράκια και λιονταράκια, ξεχώριζε ένα πόσουμ με μεγάλα καστανά μάτια που έμοιαζαν ολοζώντανα — όχι τόσο για την ομορφιά του, όσο για το πόσο ρεαλιστικό ήταν.

Στα ράφια, γεμάτα με χαριτωμένα λούτρινα ζωάκια σε ένα κατάστημα δώρων του αεροδρομίου στην Αυστραλία, το συγκεκριμένο «χνουδωτό» πόσουμ τράβηξε την προσοχή: τα μεγάλα καστανά μάτια του… κινούνταν.

Πάνω από αυτό βρίσκονταν μπίλμπι —μαρσιποφόρα με μακριά αυτιά σαν κουνελιού— καθώς και ντίνγκο, ο ιθαγενής σκύλος της Αυστραλίας. Δίπλα, στο ράφι με τα καγκουρό, υπήρχαν και διάβολοι της Τασμανίας.

«Μια επιβάτιδα το ανέφερε σε ένα μέλος του προσωπικού που ήταν σε βάρδια και εκείνη δεν μπορούσε να πιστέψει τι άκουγε», δήλωσε η Μπλούμφιλντ. «Στη συνέχεια, κάλεσε τη διεύθυνση του αεροδρομίου και είπε: “Έχουμε ένα πόσουμ μέσα στο κατάστημα”».

Ένα μέλος του προσωπικού τράβηξε με το τηλέφωνό ένα βίντεο του πόσουμ προτού το ζώο αρχίσει να ανησυχεί για την αυξανόμενη προσοχή που λάμβανε και τραπεί σε φυγή.

— The Associated Press (@AP) March 19, 2026

Το προσωπικό του αεροδρομίου κατάφερε τελικά να απομακρύνει το πόσουμ από τον χώρο, σώο και αβλαβές. Ο Μπλούμφιλντ δήλωσε ότι δεν είναι γνωστό τι ήταν αυτό που προσέλκυσε το ζώο στο ράφι με τα παιχνίδια.

«Υποθέτω ότι είδε κάποια από τα λούτρινα που ήταν προς πώληση και αποφάσισε να “ταιριάξει” μαζί τους. Ήθελε να ενσωματωθεί», είπε χαριτολογώντας.

Παραμένει επίσης άγνωστο πώς ακριβώς βρέθηκε το πόσουμ μέσα στο κατάστημα, καθώς και πόση ώρα βρισκόταν εκεί. Πάντως, θεωρείται απίθανο να το είχε τοποθετήσει κάποιος εκεί ως φάρσα, αφού για να μεταφερθεί ένα ζώο στην ασφαλή περιοχή του τερματικού σταθμού αναχωρήσεων, θα έπρεπε να περάσει από έλεγχο ακτίνων Χ.