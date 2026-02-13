ΗΠΑ: Σπάνια κόκκινη αλεπού εντοπίστηκε για πρώτη φορά - Υπάρχουν λιγότερες από 50

Μετά από τρία χρόνια προσπαθειών, οι επιστήμονες του Τμήμα Αλιείας και Άγριας Ζωής της Καλιφόρνια κατάφεραν να εντοπίσουν για πρώτη φορά μια εξαιρετικά σπάνια κόκκινη αλεπού της Σιέρα Νεβάδα. Η αλεπού βρέθηκε στο νότιο τμήμα της οροσειράς και οι επιστήμονες τοποθέτησαν ειδικό κολάρο για να παρακολουθούν τις κινήσεις της σε μια προσπάθεια για την μελέτη της και την αποκατάσταση των πληθυσμών.

«Αυτό αποτελεί το αποκορύφωμα δέκα ετών απομακρυσμένων ερευνών με κάμερες και συλλογή περιττωμάτων για να χαρτογραφήσουμε την εξάπλωση της αλεπούς στη νότια Σιέρα, σε συνδυασμό με τρία χρόνια εντατικών προσπαθειών παγίδευσης», δήλωσε η περιβαλλοντολόγος του CDFW, Τζούλια Λόσον.

Check this out! CDFW biologists captured & GPS-collared an elusive Sierra Nevada Red Fox in the southern Sierra for the first time ever! Very little is known about this rare species & scientists are excited to learn more through tracking its movement. pic.twitter.com/zqxzsq6OKN — California Department of Fish and Wildlife (@CaliforniaDFW) February 10, 2026

Οι βιολόγοι τονίζουν ότι αυτή η ανακάλυψη αποτελεί σημαντικό βήμα για την κατανόηση και τη διατήρηση των σπάνιων ειδών. «Στόχος μας είναι να χρησιμοποιήσουμε τα δεδομένα από το κολάρο για να στηρίξουμε την αποκατάσταση του πληθυσμού μακροπρόθεσμα», προσέθεσαν.

Οι κόκκινες αλεπούδες της Σιέρα Νεβάδα προστατεύονται ως απειλούμενο είδος σύμφωνα με τον Νόμος για τα Απειλούμενα Είδη της Καλιφόρνιας και εκτιμάται ότι υπάρχουν λιγότερες από 50 αλεπούδες σε ολόκληρη την οροσειρά.