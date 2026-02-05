Αργεντινή: Σπάνια μέδουσα «φάντασμα» καταγράφηκε σε βίντεο - Έχει μήκος όσο ένα σχολικό

Μπροστά σε μια σπάνια εικόνα βρέθηκαν θαλάσσιοι επιστήμονες που συμμετείχαν σε ωκεανογραφική εξερεύνηση στα ανοικτά των ακτών της Αργεντινής. Σε βίντεο που τράβηξαν κατέγραψαν μια σπάνια αλλά και γιγάντια μέδουσα η οποία μπορεί να φτάσει σε μέγεθος αντίστοιχο ενός σχολικού λεωφορείου.

Το βίντεο, που δημοσιοποίησε το Ινστιτούτο Ωκεανών Schmidt, δείχνει το επιβλητικό πλάσμα να κολυμπά σε βάθος περίπου 240 μέτρων κάτω από την επιφάνεια του ωκεανού. Πρόκειται για ένα εξαιρετικά σπάνιο είδος μέδουσας, γνωστό ως Stygiomedusa gigantea, ή αλλιώς γιγάντια μέδουσα «φάντασμα», σύμφωνα πάντα με το ινστιτούτο.

Η καταγραφή έγινε στο πλαίσιο μιας επιστημονικής αποστολής υπό την ηγεσία της Αργεντινής, κατά τη διάρκεια της οποίας ερευνητικές ομάδες εξερεύνησαν ολόκληρο το μήκος των ακτών της χώρας, από το Μπουένος Άιρες έως θαλάσσιες περιοχές ανοιχτά της Γης του Πυρός.

Στο βίντεο της απόκοσμης μέδουσας διακρίνονται μικρά ψάρια να κολυμπούν δίπλα στα πλοκάμια της, τα οποία θυμίζουν μακριές, ροζ κορδέλες που διασχίζουν το νερό. Το Ινστιτούτο Ωκεανών Schmidt επισημαίνει ότι αυτές οι σπάνιες μέδουσες δεν διαθέτουν τα κλασικά πλοκάμια. Αντιθέτως, χρησιμοποιούν τα μακριά «χέρια» τους για να πιάνουν τη λεία τους.

Αποσπάσματα από το βίντεο αναδεικνύουν το εντυπωσιακό μέγεθος του ζώου, με τα πλοκάμια του να εκτείνονται σε τεράστιο μήκος, δημιουργώντας την αίσθηση ότι δεν τελειώνουν ποτέ. Το καμπανοειδές σώμα της φαίνεται ογκώδες και κυματίζει αργά μέσα στα βαθιά, γαλάζια νερά.

Αν και το ακριβές μέγεθος δεν μπορεί να προσδιοριστεί με ακρίβεια από το βίντεο, το ινστιτούτο αναφέρει ότι οι γιγάντιες αυτές μέδουσες μπορούν να έχουν πλοκάμια μήκους έως και 10 μέτρα, ενώ η διάμετρος της καμπάνας τους μπορεί να φτάσει περίπου το 1 μέτρο.

Ο πλούτος που καταγράφηκε στον βυθό

Κατά τη διάρκεια της αποστολής, οι επιστήμονες κατέγραψαν 28 πιθανά νέα είδη ωκεάνιων οργανισμών, καθώς και τον μεγαλύτερο γνωστό κοραλλιογενή ύφαλο του είδους Bathelia candida στον παγκόσμιο ωκεανό, μαζί με πολλά ακόμη πλούσια και πολύπλοκα οικοσυστήματα υφάλων.

«Συλλέξαμε έναν πρωτοφανή αριθμό χημικών, φυσικών και βιολογικών δειγμάτων που θα χρησιμοποιηθούν για την κατανόηση των συνδέσεων στα νερά μας για τα επόμενα χρόνια», δήλωσε η Δρ. Μελίσα Φερνάντεζ Σεβερίνι του Instituto Argentino de Oceanografía και του CONICET. «Αυτά τα δείγματα αντιπροσωπεύουν μια μοναδική ευκαιρία να κατανοήσουμε όχι μόνο πόσο εξαιρετικά είναι αυτά τα ακραία οικοσυστήματα, αλλά και πόσο ευάλωτα».