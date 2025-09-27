Σπάνια αλλόκοτη μέδουσα ξεβράστηκε σε ακτή: Ζυγίζει 22 κιλά και έχει πλοκάμια όσο... δύο λεωφορεία

Ποιος είπε ότι η θάλασσα κρύβει μόνο κοχύλια και ψάρια; Στις ακτές του Τέξας, οι λουόμενοι ήρθαν αντιμέτωποι με κάτι εντελώς απρόσμενο: μια γιγάντια ροζ μέδουσα, με πλοκάμια μήκους 21 μέτρων και βάρος που ξεπερνά τα 22 κιλά! Ναι, καλά διαβάσατε — ένα πλάσμα που θα μπορούσε να είναι βγαλμένο από ταινία επιστημονικής φαντασίας ξεβράστηκε στην ακτή, προκαλώντας δέος αλλά και λίγο... τρόμο σε όσους είχαν την τύχη (ή την ατυχία) να τη δουν από κοντά.

Το εντυπωσιακό θαλάσσιο πλάσμα δεν πέρασε φυσικά απαρατήρητο. Η εμφάνισή του καταγράφηκε σε βίντεο και γρήγορα έκανε τον γύρο του διαδικτύου, με πολλούς να αναρωτιούνται τι είναι αυτό το τεράστιο «ζελεδάκι» που μοιάζει περισσότερο με εξωγήινο παρά με θαλάσσιο οργανισμό. Και όμως, πρόκειται για μια σπάνια μέδουσα με την παιχνιδιάρικη αλλά καθόλου αθώα ονομασία «pink meanie» — δηλαδή, «ροζ κακότροπη»!

«Τουλάχιστον δέκα από αυτά τα πλάσματα, γνωστά ως «pink meanies» (ροζ κακότροπες) λόγω του χρώματός τους, ξεβράστηκαν σε μια παραλία μήκους 16 χιλιομέτρων», δήλωσε ο Τζέις Τάνελ, διευθυντής κοινοτικής εμπλοκής στο Harte Research Institute, στο Chron.

Τι γνωρίζουμε για την «ροζ κακότροπη»

Η επιστημονική τους ονομασία είναι Drymonema larsoni. Τα πλοκάμια τους μπορούν να φτάσουν σε μήκος δύο σχολικών λεωφορείων και το βάρος τους να αγγίξει τα 22 κιλά γι’ αυτό και τις αποκαλούν γίγαντες με πλοκάμια! Το αλλόκοτο αυτό πλάσμα αναγνωρίστηκε ως νέο είδος μόλις το 2011.

Στα τέλη του καλοκαιριού και στις αρχές του φθινοπώρου, οι ροζ μέδουσες κινούνται προς τις ακτές του Κόλπου του Τέξας για να τραφούν με τις moon jellyfish (σεληνιακές μέδουσες), που αποτελούν από τα πιο κοινά είδη στην περιοχή. Καθώς οι μικρότερες μέδουσες παρασύρονται από τα ρεύματα τρεφόμενες με πλαγκτόν, οι ροζ μέδουσες τις αιχμαλωτίζουν με τα τεράστιά τους πλοκάμια, τα οποία εκκρίνουν πεπτικά υγρά που διαλύουν το θήραμα.

Ωστόσο σύμφωνα με δημοσίευμα της New York Post, η διάρκεια ζωής τους εξαρτάται απόλυτα από την παρουσία τροφής και τις περιβαλλοντικές συνθήκες. «Αν δεν υπάρχουν σεληνιακές μέδουσες, πεθαίνουν πολύ γρήγορα. Αν κρυώσει το νερό, πεθαίνουν επίσης γρήγορα. Οπότε το να τις δει κανείς είναι κάτι σπάνιο», δήλωσε ο Τάνελ.

Παρά το εντυπωσιακό μέγεθος και το όνομά τους, το τσίμπημά τους στους ανθρώπους θεωρείται ήπιο. Ο Τάνελ βαθμολόγησε τον πόνο «2 στα 10». «Μπορείς να χρησιμοποιήσεις ξύδι για να αφαιρέσεις τα πλοκάμια και να μειώσεις το τσούξιμο», εξηγεί.

Δεν είναι βρώσιμες για τον άνθρωπο και, αφού ξεβραστούν στην ακτή, συνήθως εξατμίζονται ή γίνονται τροφή για τα πουλιά.