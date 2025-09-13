Γιγάντιο «απόκοσμο» πλάσμα ξεβράστηκε σε ακτή - Το «ταξίδι» του παραμένει μυστήριο

Τι θα κάνατε αν πηγαίνατε για μια ήρεμη βόλτα στην παραλία και ξαφνικά βλέπατε μπροστά σας ένα γιγάντιο, παραμορφωμένο πλάσμα να κείτεται στην άμμο; Αυτό ακριβώς συνέβη σε λουόμενους στην Καλιφόρνια, οι οποίοι ήρθαν πρόσωπο με πρόσωπο με ένα παράξενο, τεράστιο και σπάνιο θαλάσσιο «τέρας», μήκους σχεδόν δύο μέτρων!

Το παράξενο ψάρι εντοπίστηκε στην παραλία του Πάρκου Doran, στον κόλπο Bodega — μια τοποθεσία ήδη γνωστή για την «ανατριχιαστική» της ατμόσφαιρα, αφού αποτέλεσε σκηνικό για την ταινία τρόμου «Τα Πουλιά» του Άλφρεντ Χίτσκοκ.

Αυτό που αντίκρισαν οι επισκέπτες δεν ήταν καρχαρίας, ούτε κάποιο ψάρι των παραμυθιών – αλλά ένα hoodwinker sunfish (Mola tecta), ένα είδος τόσο σπάνιο και παράξενο που οι επιστήμονες το αναγνώρισαν επισήμως μόλις το 2017. Με το μικροσκοπικό του στόμα, την επίπεδη όψη και την πλήρη έλλειψη ουράς, το πλάσμα έμοιαζε σαν να έχει βγει από ταινία.

Το «ταξίδι» του παραμένει μυστήριο

Η θαλάσσια βιολόγος Μαριάνε Νιέγκααρντ, που πρώτη περιέγραψε το είδος, επιβεβαίωσε πως πρόκειται πράγματι για hoodwinker. Όπως είπε, διαφέρει από το πιο γνωστό ocean sunfish, επειδή «είναι πιο λεπτό και χωρίς το χαρακτηριστικό εξόγκωμα στο κεφάλι». Ακόμα πιο εντυπωσιακό είναι ότι δεν συναντάται σχεδόν ποτέ σε αυτή την περιοχή — αφού ζει κυρίως στη Νότια Αμερική και τον Ειρηνικό Ωκεανό. «Δεν περιμέναμε να εμφανιστεί τόσο βόρεια. Μάλλον ταξιδεύει σε μεγάλα βάθη, αποφεύγοντας τα θερμά επιφανειακά νερά», ανέφερε η Νιέγκααρντ.

Την αρχική αναφορά έκανε ο Stefan Kiesbye, συγγραφέας και καθηγητής του Sonoma State University, ενώ το φαινόμενο φαίνεται να έχει πάρει έκταση, με πάνω από 12 καταγραφές του είδους από τη Νότια Καλιφόρνια έως την Αλάσκα.

Οι επιστήμονες εξετάζουν πλέον πώς και γιατί αυτά τα μυστηριώδη πλάσματα φτάνουν σε περιοχές που μέχρι πρόσφατα θεωρούνταν εκτός της φυσικής τους εξάπλωσης.

