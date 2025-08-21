Οι «μπλε δράκοι» κλείνουν διάσημη παραλία της Ισπανίας - Ποιοι είναι οι «δολοφόνοι του ωκεανού»

Σημαίες προειδοποίησης υψώθηκαν στις παραλίες του δήμου Guardamar del Segura, βόρεια της Torrevieja, στην Ισπανία, μετά την εμφάνιση των λεγόμενων «μπλε δράκων», που έχουν χαρακτηριστεί ως «οι πιο όμορφοι δολοφόνοι του ωκεανού».

Όπως γράφει η Daily Mail, το θαλάσσιο πλάσμα, επίσης γνωστό ως Glaucus atlanticus, τρέφεται με τα δηλητηριώδη κύτταρα πλασμάτων, αποθηκεύοντάς τα στο σώμα του σε συμπυκνωμένες δόσεις.



Αυτή η διαδικασία συγκεντρώνει την τοξίνη, καθιστώντας το δηλητήριο του «μπλε δράκου» πολύ πιο ισχυρό από αυτό του θηράματός του.

Τα συμπτώματα

Τα τυπικά συμπτώματα του τσιμπήματος του «μπλε δράκου» περιλαμβάνουν ναυτία, πόνο, έμετο και, σε ορισμένες περιπτώσεις, επικίνδυνες αλλεργικές αντιδράσεις.



Αν και τα περισσότερα τσιμπήματα δεν είναι θανατηφόρα, μπορούν να αποβούν μοιραία για άτομα με σοβαρές αλλεργίες, παιδιά ή άτομα με καρδιακές/αναπνευστικές παθήσεις, καθώς και για όσους έχουν τσιμπηθεί πολλές φορές.

«Μην το αγγίξετε»

Ο δήμαρχος του Guardamar del Segura, Jose Luis Saez, επιβεβαιώνοντας την απαγόρευση της πρόσβασης στη θάλασσα, η οποία θα παραμείνει σε ισχύ μέχρι νεωτέρας, δήλωσε στον επίσημο λογαριασμό του στο X:

«Κόκκινη σημαία στις παραλίες του Guardamar. Απαγορεύεται στους τουρίστες να μπαίνουν στο νερό σε ένα τμήμα μήκους 11 χιλιομέτρων της ισπανικής Costa Blanca λόγω σπάνιων θαλάσσιων πλασμάτων με ενδεχομένως θανατηφόρο τσίμπημα».



Πρόσθεσε, μάλιστα, με νόημα:

«Υπενθυμίζουμε στους πολίτες ότι, παρά το έντονο και εντυπωσιακό χρώμα και το μικρό μέγεθος του (3,8 εκατοστά), πρέπει να αποφεύγουν αυτό το ζώο.



Το δημαρχείο του Guardamar del Segura έχει ξεκινήσει μια προληπτική επιχείρηση για τον εντοπισμό πιθανών δειγμάτων που μεταφέρονται από τα ρεύματα.



Παρακολουθούμε στενά την κατάσταση και θα ενημερώνουμε τους πολίτες για τα μέτρα που πρέπει να ληφθούν.



Αν δείτε ένα από αυτά τα πλάσματα, μην το αγγίξετε, ακόμη και με γάντια και ειδοποιήστε τους ναυαγοσώστες και τις άλλες Αρχές.



Αν σας τσιμπήσει, πλύνετε την πληγείσα περιοχή με θαλασσινό νερό και κατευθυνθείτε στο πλησιέστερο σημείο πρώτων βοηθειών ή κέντρο υγείας».

