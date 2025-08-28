Ισπανία: 120 τόνοι ντομάτας στους δρόμους για τον μεγαλύτερο «ντοματοπόλεμο»

Έχετε δει ποτέ πλήθη ανθρώπων να πετάνε τόνους ντομάτες ο ένας στον άλλο;

Ό,τι κι αν σας ήρθε στο μυαλό, ακόμη κι αν αναρωτιέστε γιατί να δείτε κάτι τέτοιο, μια ισπανική πόλη έρχεται να σας δώσει την απάντηση.

Άνθρωποι στους δρόμους της Buñol, μιας ισπανικής πόλης στην επαρχία της Βαλένθια, πετούν ντομάτες ο ένας στον άλλο. Κι αυτό δεν έγινε μόνο φέτος. Γίνεται εδώ και 80 χρόνια. Πρόκειται για το φεστιβάλ La Tomatina.

Καλλιεργήθηκαν 120 τόνοι ντομάτας ειδικά για το φεστιβάλ

Περίπου 120 τόνοι ντομάτες, που καλλιεργήθηκαν ειδικά για την εκδήλωση, μεταφέρθηκαν στην πόλη πριν από το φεστιβάλ, που καταφέρνει να προσελκύσει δεκάδες χιλιάδες άτομα κάθε χρόνο. Σίγουρα δεν είναι κάτι που μπορείς να κάνεις κάθε μέρα...

Η εκδήλωση, εμπνευσμένη από έναν πόλεμο με φαγητό μεταξύ ντόπιων εφήβων το 1945, πραγματοποιείται κάθε χρόνο την τελευταία Τετάρτη του Αυγούστου.

Κι όμως έχει κανόνες

Υπάρχουν μερικοί κανόνες για τη La Tomatina, όπως ότι οι ντομάτες πρέπει να συνθλίβονται και δεν μπορούν να φαγωθούν. Ένας άλλος κανόνας είναι ότι η εκδήλωση ξεκινά επίσημα αφού ένας συμμετέχων πάρει ένα ζαμπόν που βρίσκεται στην κορυφή ενός λαδωμένου στύλου.

Στις παρακάτω φωτογραφίες, φαίνονται οι δρόμοι της ισπανικής πόλης που έχουν «βαφτεί» κόκκινοι.

Πηγή: EFE

Πηγή: EFE