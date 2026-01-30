Βίντεο: Εναερίτες σώζουν ελάφι που είχε παγιδευτεί στη Ρόδο - Γιατί πληθαίνουν τα περιστατικά

Τους δραματικούς κινδύνους που βιώνει η άγρια ζωή στη Ρόδο μετά τις πυρκαγιές των τελευταίων χρόνων, αναδεικνύει το συγκινητικό περιστατικό που έκανε το γύρο των social media.

Ένα συνεργείο εναεριτών του ΔΕΔΔΗΕ από την Κρήτη, βρισκόταν στην περιοχή της Ψίνθου, όταν ήρθε αντιμέτωπο με ένα απρόσμενο θέαμα: ένα νεαρό ελάφι ήταν παγιδευμένο, με τα κέρατά του μπλεγμένα σε σχοινιά.

Παρά την εξάντληση από την απαιτητική δουλειά και τις δύσκολες συνθήκες, οι εναερίτες δεν προσπέρασαν. Το ζώο ήταν μούσκεμα από τη βροχή, δείγμα ότι βρισκόταν εκεί για πολλές ώρες και, παρά την ταλαιπωρία του, παρέμενε ζωηρό και τρομαγμένο, προβάλλοντας μεγάλη αντίσταση.

Σύμφωνα με το neakriti.gr, με προσεκτικές κινήσεις και την εμπειρία που διαθέτουν στον χειρισμό δύσκολων καταστάσεων, οι εναερίτες κατάφεραν να απελευθερώσουν το πανέμορφο ζώο, το οποίο επέστρεψε αμέσως στο φυσικό του περιβάλλον.

Οι «πληγές» στη φύση της Ρόδου μετά τις φωτιές

Το περιστατικό αυτό φέρνει ξανά στο προσκήνιο το μεγάλο πρόβλημα που αντιμετωπίζει η Ρόδος μετά τις καταστροφικές πυρκαγιές. Τα ελάφια της Ρόδου, που ανήκουν στο είδος των «πλατωνιών» και είναι σήμα κατατεθέν του νησιού, έχουν χάσει πηγές τροφής και νερού στα δάση, με αποτέλεσμα να κατεβαίνουν στον αστικό ιστό και στο οδικό δίκτυο του νησιού.

Η κατάσταση έχει γίνει ιδιαίτερα επικίνδυνη, καθώς τα ζώα εγκλωβίζονται συχνά σε περιφράξεις ή σχοινιά ή πετάγονται απροειδοποίητα στους δρόμους, προκαλώντας σοβαρά οδικά ατυχήματα.

Η αναζήτηση τροφής τα φέρνει σε άμεση επαφή με τους κατοίκους, ανατρέποντας την ισορροπία της περιοχής.