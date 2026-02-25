Σοβαρά τραυματισμένη ελαφίνα στο πάρκινγκ του τελεφερίκ στην Πάρνηθα -Έκκληση για οικονομική στήριξη

Με σοβαρά τραύματα εντοπίστηκε τα ξημερώματα της Κυριακής 22 Φεβρουαρίου, στις 5.30 π.μ., μία ενήλικη ελαφίνα στον χώρο στάθμευσης του τελεφερίκ στην Πάρνηθα, έπειτα από κλήση που δέχθηκε η ΑΝΙΜΑ από την αστυνομία.



Σύμφωνα με την ανάρτηση της οργάνωσης, αρχικά η Άμεση Δράση και στη συνέχεια ο ΟΦΥΠΕΚΑ καθώς και το Δασαρχείο απέκλεισαν την περιοχή, ώστε να διασφαλιστεί η προστασία του ζώου μέχρι να φτάσει η εξειδικευμένη ομάδα διάσωσης.



Στο σημείο μετέβη η ομάδα πεδίου της ANIMA, αποτελούμενη από τη Μαρία Καλλιντέρη, τον Χρήστο Αποστολόπουρο, την Άννα Μαντά και τον Κωνσταντίνο Ξηρό, μαζί με τον κτηνίατρο της ΑΝΙΜΑ, Γρηγόρη Μαρκάκη. Ο τελευταίος προχώρησε σε αναισθητοποίηση της ελαφίνας με χρήση εξειδικευμένου εξοπλισμού (pole syringe), προκειμένου να καταστεί δυνατή η ασφαλής μεταφορά της.

Το ζώο έφερε εκτεταμένα τραύματα σε διάφορα σημεία του σώματός του, αποκόλληση του κάτω χείλους, καθώς και σοβαρή πάρεση στα πρόσθια άκρα. Ακολούθησε η μεταφορά του, με ειδικό όχημα της ΑΝΙΜΑ και συνοδεία του κτηνιάτρου, σε ασφαλή χώρο που έχει κατασκευαστεί ειδικά για τη νοσηλεία άγριων ζώων τέτοιου μεγέθους.



Εκεί υποβλήθηκε σε ακτινολογικό έλεγχο, ενώ πραγματοποιήθηκε καθαρισμός, περιποίηση και συρραφή των τραυμάτων της. Η ελαφίνα θα παραμείνει υπό παρακολούθηση τις επόμενες ημέρες, προκειμένου να διερευνηθεί η αιτία των τραυματισμών της και να ολοκληρωθεί η ανάρρωσή της. Όπως επισημαίνεται, η πρόγνωση χαρακτηρίζεται επιφυλακτική.



Η οργάνωση υπογραμμίζει ότι η περίθαλψη ελαφιών αποτελεί ιδιαίτερα δαπανηρή διαδικασία, καθώς τα φάρμακα και η συνολική διαχείριση απαιτούν σημαντικούς πόρους. Για τον λόγο αυτό απευθύνει έκκληση στους πολίτες να στηρίξουν οικονομικά την προσπάθεια, προκειμένου να καλυφθούν τα έξοδα νοσηλείας της ελαφίνας.