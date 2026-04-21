Επιχείρηση διάσωσης δυο μικρών αλεπούδων από πισίνα στη Θεσσαλονίκη

Μια ασυνήθιστη επέμβαση κλήθηκαν να φέρουν εις πέρας πυροσβέστες στη Θεσσαλονίκη, όταν βρέθηκαν αντιμέτωποι με ένα απρόσμενο περιστατικό.

Όλα ξεκίνησαν από κλήση σε κατοικία στο Πανόραμα, όπου διαπιστώθηκε ότι δύο μικρά αλεπουδάκια είχαν παγιδευτεί μέσα σε μια άδεια πισίνα χωρίς να μπορούν να βγουν.

Αμέσως οι ιδιοκτήτες κάλεσαν τις Αρχές προκειμένου να απεγκλωβίσουν τα δυο χαριτωμένα ζωάκια τα οποία ήταν ιδιαίτερα φοβισμένα. Στο σημείο έσπευσαν πυροσβέστες οι οποίοι άμεσα οργάνωσαν επιχείρηση διάσωσης ώστε να απελευθερωθούν στη φύση με ασφάλεια.

Όπως ανέφερε σε ανάρτησή της στο Facebook μία από τις πυροσβέστριες που συμμετείχαν στην επιχείρηση: «Πρώτη φορά διάσωση μικρών, τρομαγμένων αλεπουδιών στο Πανόραμα Θεσσαλονίκης. Τα απελευθερώσαμε από την πισίνα και, ευτυχώς, ήταν σε πολύ καλή κατάσταση. Στη συνέχεια τα παραδώσαμε στο Δασαρχείο, το οποίο τα άφησε στο δάσος, κοντά στη μητέρα τους».