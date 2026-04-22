Θεσσαλονίκη: «Παίρνει πίσω» το πρόστιμο των 300 ευρώ στους μουσικούς του δρόμου μετά τον σάλο

Στην απόσυρση του προστίμου που είχε επιβληθεί σε μουσικούς του δρόμου στη Νέα Παραλία φαίνεται πως προχωρά ο Δήμος Θεσσαλονίκης, μετά τις έντονες αντιδράσεις που προκλήθηκαν.

Το συμβάν σημειώθηκε την περασμένη Κυριακή (19.04.2026), όταν το μουσικό συγκρότημα «Yilturum» έστησε εξοπλισμό με μικρόφωνα και ηχεία στην περιοχή της Νέας Παραλίας, κοντά στον Λευκό Πύργο, για να παίξει μουσική και να διασκεδάσει τους παρευρισκόμενους.

Λίγη ώρα αργότερα, δημοτικοί αστυνομικοί βεβαίωσαν πρόστιμο 300 ευρώ, επικαλούμενοι την Κανονιστική Απόφαση για τη Νέα Παραλία (ΑΔΣ 85/2025, Άρθρο 7 παρ. 4).

Το περιστατικό καταγράφηκε σε βίντεο που κυκλοφόρησαν στα social media, προκαλώντας έντονες αντιδράσεις. Χρήστες ζήτησαν την ακύρωση του προστίμου, εκφράζοντας στήριξη στους μουσικούς του δρόμου, οι οποίοι όπως αναφέρθηκε, στηρίζουν τη διαβίωσή τους μέσω των εμφανίσεών τους.

Μετά τον σάλο, οι μουσικοί επικοινώνησαν με τον αρμόδιο αντιδήμαρχο, ο οποίος τους προέτρεψε να καταθέσουν ένσταση, ανοίγοντας τον δρόμο για επανεξέταση της υπόθεσης.

Οι ίδιοι κάνουν λόγο για δικαίωση, καθώς όπως φαίνεται το πρόστιμο οδηγείται σε ανάκληση, έπειτα από τη δημόσια πίεση και την έκταση που πήρε το θέμα.