Θεσσαλονίκη: Πρόστιμο 300 ευρώ σε μουσικούς που έπαιζαν μπροστά στον Λευκό Πύργο

Πρόστιμο ύψους 300 ευρώ επιβλήθηκε το απόγευμα της Κυριακής σε μουσικούς του δρόμου που έπαιζαν και τραγουδούσαν με χρήση μικροφωνικής στη Νέα Παραλία Θεσσαλονίκης, στο ύψος του Λευκού Πύργου.

Πρόκειται για το συγκρότημα Yilturum, με τη Δημοτική Αστυνομία να προχωρά στην επιβολή προστίμου σε δύο μέλη του, καθώς, σύμφωνα με την Κανονιστική Απόφαση για τη Νέα Παραλία (ΑΔΣ 85/2025, άρθρο 7 παρ. 4), απαγορεύεται η χρήση ενισχυτών και μικροφωνικών εγκαταστάσεων.

Όπως φαίνεται σε βίντεο που κυκλοφόρησε στα social media, τα μέλη του συγκροτήματος ενημέρωσαν τον κόσμο που βρισκόταν στο σημείο για το πρόστιμο που τους επιβλήθηκε, σημειώνοντας ωστόσο ότι θα συνεχίσουν να παίζουν μουσική.

Η τραγουδοποιός Ευαγγελία Μπότση περιέγραψε στο «parallaxi» το περιστατικό, αναφέροντας μεταξύ άλλων: «Χθες το απόγευμα (19/4) βρισκόμασταν στη Νέα Παραλία Θεσσαλονίκης, στον Λευκό Πύργο συγκεκριμένα, και παίζαμε μουσική με ενισχυτές και μικρόφωνο. Το κλίμα ήταν πολύ όμορφο, όλα κυλούσαν ήρεμα, μέχρι που εμφανίστηκαν δύο όργανα της Δημοτικής Αστυνομίας Θεσσαλονίκης και μας διέταξαν να κλείσουμε ενισχυτές και μικρόφωνο, για να μην ακούσει ο κόσμος γύρω μας τι θα μας έλεγαν. Χωρίς να έχει προηγηθεί λοιπόν καμία απολύτως προειδοποίηση, μας ανακοινώνουν πως θα μας κόψουν πρόστιμο 300 ευρώ. Κανονικά θα μας έκοβαν πρόστιμο 600 ευρώ. Απ’ ότι φαίνεται είναι παράνομο πλέον ακόμα και το να τραγουδάς με μικρόφωνο στην παραλιακή. Όπως είπαν και οι ίδιοι, η μικροφωνική στη παραλιακή έχει απαγορευτεί εδώ και μήνες. Εμείς δε γνωρίζαμε τίποτα τέτοιο, γιατί όλη την ώρα βλέπαμε μουσικούς του δρόμου στη παραλιακή».

«Δεν έχουμε κανένα θέμα με τους μουσικούς του δρόμου»



Το ίδιο μέσο επικοινώνησε και με τον Αντιδήμαρχο Προστασίας Κοινοχρήστων Χώρων και Δημοτικής Αστυνομίας, Γιώργο Δημαρέλο, ο οποίος ανέφερε: «Εμείς δεν έχουμε κανένα θέμα με τους μουσικούς του δρόμου. Απαγορεύεται η μεγαφωνική εγκατάσταση και αρχικά τους συστήνουμε να βγάλουν τη μεγαφωνική κι αν δεν το κάνουν καταλογίζουμε πρόστιμο. Αυτό γίνεται σε κατοικημένες περιοχές και κυρίως λόγω καταγγελιών των κατοίκων».