Αλλάζουν οι ώρες κοινής ησυχίας - «Βαριά» πρόστιμα για τους παραβάτες

Από την 1η Απριλίου 2026 έως 30 Σεπτεμβρίου 2026 τίθενται σε ισχύ οι θερινές ώρες κοινής ησυχίας, σύμφωνα με την ελληνική αστυνομική νομοθεσία.

Οι ώρες κοινής ησυχίας είναι υποχρεωτικά το μεσημέρι 15:00 – 17:30 και το βράδυ 23:00 – 07:00. Το χειμερινό ωράριο ενεργοποιείται την 1η Οκτωβρίου.

Τι απαγορεύεται κατά τις ώρες κοινής ησυχίας

Κατά τις ώρες κοινής ησυχίας απαγορεύονται:

- Εργασίες ή άλλες δραστηριότητες που προκαλούν θόρυβο, εκτός εάν πρόκειται για επείγουσα εργασία κοινής ωφέλειας με ειδική άδεια από τον διοικητή του Αστυνομικού Τμήματος.

- Η χρήση μουσικών οργάνων, ραδιοφώνων, μαγνητοφώνων ή τηλεόρασης σε υψηλή ένταση, φωνασκίες, θορυβώδεις χοροί και γενικά θορυβώδεις εκδηλώσεις σε κατοικίες ή ιδιωτικούς χώρους.

- Τα ίδια είδη θορύβου σε δημόσιους χώρους όπως δρόμοι, πλατείες ή μέσα σε οχήματα μεταφοράς κοινού.

- Θορυβώδη παιχνίδια, φωνασκίες και συζητήσεις σε καφενεία, σφαιριστήρια ή άλλα δημόσια κέντρα.

- Θορυβώδεις συζητήσεις ή διαπληκτισμοί σε σταθμούς αυτοκινήτων, φόρτωση ή εκφόρτωση εμπορευμάτων από φορτηγά και η θορυβώδης λειτουργία σταθμευμένων τροχοφόρων.

- Χρήση σειρήνων ή άλλων ηχητικών συστημάτων χωρίς λόγο έκτακτης ανάγκης, καθώς και δοκιμαστική λειτουργία τους.

Φυλάκιση έως πέντε μηνών για τους παραβάτες

Υπενθυμίζεται ότι με τις αλλαγές στον Ποινικό Κώδικα η διατάραξη της κοινής ησυχίας τιμωρείται με φυλάκιση έως πέντε μηνών.