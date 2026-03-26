Αλλαγή ώρας 2026: Πότε γυρίζουμε τα ρολόγια μια ώρα μπροστά

Η αλλαγή ώρας πλησιάζει και μαζί της έρχεται η θερινή ώρα, που σηματοδοτεί μεγαλύτερες ημέρες και περισσότερο φυσικό φως.

Η μετάβαση γίνεται την τελευταία Κυριακή του Μαρτίου. Φέτος, η αλλαγή θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 29 Μαρτίου 2026. Τα ξημερώματα, στις 03:00, τα ρολόγια θα πάνε μία ώρα μπροστά και θα δείξουν 04:00.

Αυτό σημαίνει ότι χάνουμε μία ώρα ύπνου, αλλά κερδίζουμε περισσότερο φως κατά τη διάρκεια της ημέρας.

Τι ισχύει με τη θερινή ώρα

Η θερινή ώρα εφαρμόζεται σε όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στο πλαίσιο κοινής ρύθμισης. Θα παραμείνει σε ισχύ έως την Κυριακή 25 Οκτωβρίου 2026, όταν τα ρολόγια θα επιστρέψουν μία ώρα πίσω.

Παρά τις συζητήσεις που έχουν ανοίξει τα τελευταία χρόνια για πιθανή κατάργηση του μέτρου, το σύστημα συνεχίζει να εφαρμόζεται κανονικά και στην Ελλάδα. Παράλληλα, οι περισσότερες ηλεκτρονικές συσκευές (κινητά, υπολογιστές, smartwatches) θα ενημερωθούν αυτόματα. Ωστόσο, τα αναλογικά ρολόγια και παλαιότερες συσκευές θα χρειαστούν χειροκίνητη ρύθμιση.

Χρήσιμες συμβουλές για την προσαρμογή

Ρυθμίστε τα ρολόγια από το βράδυ του Σαββάτου για να είστε έτοιμοι Διατηρήστε σταθερό πρόγραμμα ύπνου Αν αισθάνεστε κόπωση, ένας σύντομος μεσημεριανός ύπνος (15-20 λεπτά) βοηθά Φροντίστε να κοιμάστε τουλάχιστον 7 ώρες πριν και μετά την αλλαγή Αποφύγετε τα ξενύχτια τις πρώτες ημέρες

Τι να θυμάστε

Μέχρι νεωτέρας, το μοτίβο παραμένει ίδιο:

Τέλη Μαρτίου μπροστά

Τέλη Οκτωβρίου πίσω

Η αλλαγή ώρας μπορεί να φέρνει μικρή αναστάτωση στην καθημερινότητα, όμως συνοδεύεται από μεγαλύτερη διάρκεια ημέρας και περισσότερη ηλιοφάνεια.