Μυστήριο στη Θεσσαλονίκη: Νεκρός άνδρας εντοπίστηκε σε εγκαταλελειμμένο σπίτι στην Άνω Πόλη

Συναγερμός σήμανε το απόγευμα της Τρίτης (21/4) στη Θεσσαλονίκη, μετά τον εντοπισμό νεκρού άνδρα σε εγκαταλελειμμένο κτίριο στην οδό οδό Τσαμαδού της περιοχής της Άνω Πόλης.

Όπως αναφέρεται σε δημοσίευμα του thestival.gr, η σορός βρέθηκε γύρω στις 16:00, κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες, προκαλώντας άμεση κινητοποίηση των αρχών. Αναφέρεται μάλιστα πως τους αστυνομικούς ειδοποίησε περαστικός από το σημείο με τις δυνάμεις της ΕΛΑΣ έσπευσαν στο σημείο, αποκλείοντας την περιοχή και ξεκινώντας τις πρώτες έρευνες.

Το τοπίο γύρω από τον θάνατο του άνδρα παραμένει θολό, με τις αρχές να εξετάζουν όλα τα πιθανά σενάρια, από παθολογικά αίτια έως και το ενδεχόμενο εγκληματικής ενέργειας.

Στο σημείο αναμένεται ιατροδικαστής, προκειμένου να ρίξει φως στα αίτια θανάτου, ενώ η προανάκριση βρίσκεται σε εξέλιξη.