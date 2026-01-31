Μια απρόσμενη επισκέπτης στο Μέγαρο Μαξίμου - Αλεπού έκανε βόλτες στην Ηρώδου Αττικού

Η επίσκεψη αλεπούδων στον αστικό ιστό είναι πλέον συνηθισμένο φαινόμενο, αφού τα άγρια ζώα κατεβαίνουν συχνά σε κατοικημένες περιοχές προς αναζήτηση τροφής. Ωστόσο μια χαριτωμένη αλεπού έφτασε μέχρι τον... Πρωθυπουργό σε αναζήτηση λείας.

Η αλεπού εντοπίστηκε να κάνει βόλτες στην Ηρώδου Αττικού και στο Μέγαρο Μαξίμου, ενώ μόλις αντιλήφθηκε την ανθρώπινη παρουσία, φρόντισε να εξαφανιστεί στον Εθνικό Κήπο.

Αλεπού εμφανίστηκε και στο Μετς

Πρόσφατα, έκπληκτοι έμειναν κάτοικοι του Παγκρατίου αλλά και του Μετς βλέποντας μια αλεπού να βολτάρει την περιοχή.



Αρχικά, εθεάθη μέρα μεσημέρι στο Παγκράτι κοντά στην πλατεία Βαρνάβα ενώ το βράδυ κάτοικοι την είδαν να κάνει βόλτα στο Μετς. Μάλιστα σε βίντεο φαίνεται να τρέχει από την πιλοτή μιας πολυκατοικίας και να ανεβαίνει στο πεζοδρόμιο ενδεχομένως ψάχνοντας για φαγητό.

Αλεπού εθεάθη να κάνει βόλτα σε δρόμο του Μετς! pic.twitter.com/ruVDe0KW5L — Flash.gr (@flashgrofficial) January 20, 2026

Σημειώνεται πως αυτή δεν είναι η πρώτη φορά που εμφανίζεται αλεπού στην περιοχή ωστόσο παραμένει άγνωστο αν πρόκειται για το ίδιο ζώο μέλος αγέλης που έχουν κάνει στέκι τους την αθηναϊκή συνοικία.



Επιπρόσθετα, το τελευταίο διάστημα, αρκετά άγρια ζώα έχουν κάνει την εμφάνισή τους σε διάφορες περιοχές της Αττικής καθώς κατεβαίνουν από τα βουνά προκειμένου να βρουν τροφή. Συγκεκριμένα, εκτός από αλεπούδες, πολίτες έχουν δει ακόμη και αγριογούρουνα να κάνουν έναν νυχτερινό περίπατο στους άδειους από κόσμο δρόμους.