Αλεπουδάκι προσπαθεί να κλέψει τσάντα με κρουασάν στην… Πετρούπολη - Απίστευτο βίντεο

Τα ζώα που ζουν στην άγρια φύση όχι μόνο κατεβαίνουν πλέον στις πόλεις, αλλά φοβούνται ολοένα και λιγότερο τους ανθρώπους.

Αυτό αποδεικνύει και ένα βίντεο που ανέβηκε στο Tik Tok, το οποίο είναι τραβηγμένο στην περιοχή της Πετρούπολης στην Αθήνα και δείχνει ένα μικρό αλεπουδάκι να πλησιάζει την τσάντα μιας κοπέλας και να την τραβά προσπαθώντας να την αρπάξει.

Το ζώο, το οποίο φαίνεται να βρίσκεται σε κάποια αυλή σπιτιού, προσπαθεί να «βουτήξει» την τσάντα με τα δόντια του, στην οποία βρίσκεται και ένα κρουασάν. Η νεαρή ιδιοκτήτρια της τσάντας την τραβά πίσω για να την «σώσει».

Το αλεπουδάκι «εγκαταλείπει» τη μάχη, χωρίς όμως να φύγει από το σημείο.

«Μην κλέβεις κλέφτη», ακούγεται να λέει η κοπέλα γελώντας, στο βίντεο που έγινε viral και αποτελεί μία ακόμα ένδειξη ότι χρειάζεται να συνηθίσουμε την παρουσία των άγριων ζώων μέσα στα αστικά κέντρα.

Τα νέα «αστικά ζώα» και τι μέτρα πρέπει να πάρουμε

Το φαινόμενο παρουσίας άγριων ζώων μέσα σε κατοικημένες ή και αστικές περιοχές, είναι ένα όλο και πιο συχνό φαινόμενο και στην Ελλάδα.

«Έχουν αυξηθεί τα περιστατικά εμφανίσεων, όχι όμως και τα περιστατικά επιθέσεων», είχε τονίσει ο Πάνος Στεφάνου, υπεύθυνος επικοινωνίας της οργάνωσης «Αρκτούρος», σε συνέντευξή του στο Action24, με αφορμή το περιστατικό επίθεσης ενός λύκου σε κοριτσάκι σε παραλία της Χαλκιδικής τον Σεπτέμβριο.

«Φέτος είχαμε αυξημένα περιστατικά εμφανίσεων, ιδιαίτερα των αρκούδων κατά την καλοκαιρινή περίοδο που είναι και η αναπαραγωγική τους περίοδο -γνωρίζουμε ότι τότε έχουν και αυξημένες ανάγκες σε φαγητό», ανέφερε ο κ. Στεφάνου.

Όπως εξήγησε, ο «Αρκτούρος» έχει ζητήσει από την Πολιτεία να λάβει μέτρα για την αντιμετώπιση του ζητήματος, «επανδρώνοντας και ενδυναμώνοντας τα δασαρχεία, που είναι και αρμόδια για αυτά τα περιστατικά».

«Δεν πρέπει να ταΐζουμε ούτε καν τις αλεπούδες»

«Είναι ένα φαινόμενο που έχει εμφανιστεί σε όλη την Ευρώπη και σε άλλα μέρη του πλανήτη. Συνδέεται με αλλαγές κοινωνικού, οικονομικού χαρακτήρα, χρήσεων γης. Έχει πάψει να είναι τόσο ευδιάκριτη η διαφορά μεταξύ δομημένου περιβάλλοντος και υπαίθρου», υπογράμμισε από την πλευρά του ο Σπύρος Ψαρούδας, γενικός συντονιστής της οργάνωσης «Καλλιστώ», περιβαλλοντική οργάνωση για την Άγρια Ζωή και τη Φύση.

«Υπάρχουν ζώα που πλησιάζουν σε κατοικημένες περιοχές ζητώντας τροφή», είπε.

«Πρέπει να προσαρμοστούμε σε αυτήν την πραγματικότητα. Υπάρχουν μέτρα ενημέρωσης, πρόληψης, αποτροπής προσέγγισης σε κατοικημένες περιοχές. Κάποιες φορές μάλιστα, τα φαινόμενα αυτά σχετίζονται με λάθη που κάνει ο άνθρωπος, προσφέροντας τροφή σε άγρια ζώα, είτε άθελά του με τα σκουπίδια του, είτε επί τούτου γιατί τα λυπάται -για παράδειγμα. Αυτό εξοικειώνει τα ζώα με τον άνθρωπο και δημιουργεί κινδύνους», επισήμανε ο κ. Ψαρούδας.