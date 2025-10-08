Τραυματισμένο αλεπουδάκι «κόβει» βόλτες στην πλατεία της Ραφήνας αναζητώντας τροφή - Βίντεο

Στην πλατεία της Ραφήνας καταγράφηκε σε βίντεο ένα μικρό τραυματισμένο αλεπουδάκι να περιφέρεται ανάμεσα στα τραπέζια και τις καρέκλες των καταστημάτων προσπαθώντας να βρει τροφή.

Αν και εξαντλημένο το αλεπουδάκι φαινόταν αρκετά εξοικειωμένο με την παρουσία ανθρώπων, κάτι που πλέον δεν είναι ασυνήθιστο. Αφού περιπλανήθηκε για λίγο στην πλατεία στη συνέχεια απομακρύνθηκε προς το λιμάνι της Ραφήνας.

Όπως φαίνεται και στο βίντεο του irafina, το μικρό άγριο ζώο έχει τραυματιστεί στο πίσω δεξί του πόδι, γεγονός που δυσκολεύει την κίνησή του.

Τα τελευταία χρόνια οι αλεπούδες έχουν εξελιχθεί σε «αστικά» ζώα στις γειτονιές των Αθηνών. Οι ειδικοί τονίζουν ότι τα άγρια ζώα κατεβαίνουν προς τις αστικές περιοχές λόγω έλλειψης τροφής και νερού, ενώ καλούν τους πολίτες να μην επιχειρούν να τα πλησιάσουν ή να τα ταΐσουν.

Μέχρι στιγμής αλεπούδες έχουν εμφανιστεί στον Λυκαβηττό, στου Φιλοπάππου, στην Ακρόπολη, στη Δραπετσώνα, στη Νίκαια, στο Αιγάλεω, στον Άλιμο, στο Γαλάτσι, στον Περισσό, στη Νέα Ιωνία. Και, βεβαίως, αλεπούδες στην Πεύκη, στο Μαρούσι, στο Χαλάνδρι, στη Βούλα, στη Βάρη, και στη Γλυφάδα.

Τι πρέπει να κάνουμε, όμως, αν συναντήσουμε μια αλεπού; Κρατήστε την ηρεμία σας, απομακρυνθείτε αργά και δώστε στο ζώο χώρο και χρόνο να φύγει.

Μην το πλησιάζετε, μην το ταΐζετε και μην το ενοχλείτε. Σε περίπτωση που το ζώο είναι τραυματισμένο, άρρωστο ή σε κίνδυνο, επικοινωνήστε αμέσως με τους αρμόδιους φορείς, όπως η ΑΝΙΜΑ ή το WWF Ελλάς, για να λάβετε σωστές οδηγίες και βοήθεια.

Δείτε το βίντεο: