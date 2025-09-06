Μια χαριτωμένη επίσκεψη στη βόρεια Εύβοια: Φώκια «έκοβε» βόλτες σε παραλία

Αντιμέτωποι με ένα... χαριτωμένο περιστατικό ήρθαν τόσο οι τουρίστες όσοι και οι κάτοικοι του χωριού Λίμνη στη βόρεια Εύβοια.



Συγκεκριμένα, εντόπισαν μια φώκια την ώρα που έκανε τις βουτιές στη γνωστή παραλία.



Το περιστατικό σημειώθηκε το μεσημέρι του Σαββάτου, 6 Σεπτεμβρίου, όταν η φώκια βρέθηκε να κάνει μπάνιο και βόλτες κατά μήκος της παραλίας της Λίμνης.



Ούτε το μικρό θηλαστικό ούτε οι λουόμενοι φάνηκαν να φοβούνται καθώς απολάμβαναν μαζί το σαββατιάτικο μπάνιο τους στη θάλασσα.



«Πιάστηκε» στον φακό

Κάποιοι, μάλιστα, απαθανάτισαν τη φώκια που βρέθηκε στα νερά της Εύβοιας, φροντίζοντας βέβαια να τηρήσουν τις απαραίτητες αποστάσεις, ώστε να μην την τρομάξουν.