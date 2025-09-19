Φωτιά τώρα στην Κάρυστο - Μεγάλη κινητοποίηση από την Πυροσβεστική
Update: 14:15
Συναγερμός σήμανε το μεσημέρι της Παρασκευής (19/9) στην Πυροσβεστική, λόγω φωτιάς που έχει εκδηλωθεί στην Κάρυστο.
Συγκεκριμένα, σύμφωνα με σχετική ενημέρωση της Πυροσβεστικής, η πυρκαγιά εκδηλώθηκε σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Αντιάς.
Για την κατάσβεση της φωτιάς επιχειρούν 58 πυροσβέστες με 16 οχήματα, 3 ομάδες πεζοπόρων της 4ης και 20ης ΕΜΟΔΕ, εθελοντές, ενώ παρέχεται συνδρομή από υδροφόρες ΟΤΑ. Παράλληλα, ρίψεις νερού πραγματοποιούν 2 αεροσκάφη και 4 ελικόπτερα.