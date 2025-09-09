Σπάνιο θαλάσσιο κήτος ανοιχτά της Ικαρίας - Ποιος είναι ο αινιγματικός ζιφιός

Ένα σπάνιο θαλάσσιο θέαμα κατέγραψε το Ινστιτούτο «Αρχιπέλαγος» ανοιχτά της Ικαρίας, πάνω από τη θαλάσσια τάφρο: ένας ζιφιός (Cuvier’s beaked whale), το πιο μυστηριώδες κητώδες των ελληνικών θαλασσών.

Ο ζιφιός (Cuvier’s beaked whale) είναι ένα πραγματικά αινιγματικό θαλάσσιο θηλαστικό. Αποτελεί ένα από τα λιγότερο μελετημένα είδη κητωδών παγκοσμίως και συνάμα ένα από τα πιο δύσκολα να μελετηθούν.

Αξιοσημείωτο είναι ότι, σε αντίθεση με τα άλλα έξι είδη θαλάσσιων θηλαστικών που παρακολουθούμε στην περιοχή – τα οποία είτε αναζητούν είτε επιτρέπουν την αλληλεπίδραση με τους ανθρώπους και τα σκάφη – οι ζιφιοί επιτρέπουν την προσέγγιση μόνο σε ένα από τα σκάφη του Ινστιτούτου «Αρχιπέλαγος»: το παλαιότερο σκάφος μας, το οποίο διατηρεί το ίδιο ακουστικό αποτύπωμα εδώ και 24 χρόνια, όσο δηλαδή παρακολουθούνται οι πληθυσμοί αυτού του ιδιαίτερου είδους.

Ινστιτούτο «Αρχιπέλαγος»

Τα Ζιφιοειδή σε αναζήτηση της τροφής τους μπορούν να κάνουν βαθιές καταδύσεις – με την πιο βαθιά να έχει καταγραφεί σχεδόν στα 3000 μέτρα και με μεγαλύτερη διάρκεια τις 3 ώρες και 42 λεπτά. Στο Αιγαίο τους καταγράφουμε σε ολιγομελείς ομάδες σε περιοχές με βαθιά νερά.

