Επιχείρηση απώθησης λύκων που βολτάρουν στο Πανόραμα Θεσσαλονίκης - Οδηγίες από την «Καλλιστώ»

Η παρουσία αγέλης λύκων στην ευρύτερη περιοχή του Πανοράματος και της Θέρμης Θεσσαλονίκης δεν είναι κάτι νέο για την περιοχή, ωστόσο εξακολουθεί να προκαλεί ανησυχία στους κατοίκους.



Όπως ενημερώνει η Περιβαλλοντική Οργάνωση «Καλλιστώ» ωστόσο, αν και δεν υφίσταται ιδιαίτερος λόγος ανησυχίας, εδώ και καιρό πραγματοποιείται επιχείρηση απώθησης των λύκων από κατοικημένες περιοχές.



Για την παρουσία αγέλης λύκων έχει ενημερωθεί από τον Νοέμβριο του 2025 η «Καλλιστώ». Πρόκειται για αγέλη πέντε λύκων που προσεγγίζει κατά τις βραδινές και πρωινές ώρες την περιοχή προς αναζήτηση τροφής.



Ενδέχεται -όπως τονίζει η Περιβαλλοντική Οργάνωση- η παρουσία των λύκων στην περιοχή να συνδέεται με την παρουσία αγριογούρουνων, τα οποία αποτελούν φυσική λεία για τους λύκους, αλλά και με την παρουσία άλλων ανθρωπογενών τροφικών πηγών.



Από την πρώτη στιγμή η «Καλλιστώ», και στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού προγράμματος «LIFE Wild Wolf», βρίσκεται σε επικοινωνία και συνεργάζεται με το Δασαρχείο Θεσσαλονίκης, με την υποστήριξη της Επιθεώρησης Δασικής Πολιτικής Κεντρικής Μακεδονίας, καθώς και με τον Δήμο Πυλαίας-Χορτιάτη, με σκοπό την παρακολούθηση και αξιολόγηση της συμπεριφοράς της συγκεκριμένης αγέλης λύκων για τυχόν ζητήματα που αφορούν την δημόσια ασφάλεια καθώς και την αντιμετώπισή τους.

Πώς «στήνονται» οι επιχειρήσεις απώθησης



Μέχρι σήμερα έχουν πραγματοποιηθεί από την Ομάδα Άμεσης Επέμβασης για τον Λύκο της «Καλλιστώ», σε συνεργασία με τον Δήμο Πυλαίας-Χορτιάτη και το Δασαρχείο Θεσσαλονίκης, τρεις επιτυχημένες επιχειρήσεις απώθησης της συγκεκριμένης αγέλης.

Οι επιχειρήσεις βασίζονται στον εντοπισμό των λύκων σε πραγματικό χρόνο από αέρος και εδάφους, με την χρήση θερμικού drone και θερμικής κάμερας αντίστοιχα, ενώ μόλις προσεγγίσουν οικίες εκφοβίζονται σε κοντινή απόσταση με την χρήση ειδικών εκτοξευόμενων κροτίδων και ειδικού εκτοξευτήρα, τα οποία διαθέτει η Δασική Υπηρεσία και έχουν εξασφαλιστεί κατά το παρελθόν μέσω του προγράμματος LIFE Amy Bear, του οποίου εταίρος ήταν η «Καλλιστώ».



Στόχος των απωθήσεων είναι οι λύκοι να συνδέσουν την παρουσία τους κοντά σε σπίτια με αρνητικά ερεθίσματα και φόβο.



«Δεν αποτελεί κίνδυνο για την ανθρώπινη ζωή»



Σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής δεδομένα παρακολούθησης του περιστατικού, η συγκεκριμένη αγέλη λύκων κινείται στις αραιοκατοικημένες περιοχές του Πανοράματος και της Θέρμης, χωρίς να έχει παρουσιάσει ωστόσο εξοικείωση με την ανθρώπινη παρουσία καθεαυτή, καθώς στις περιπτώσεις όπου οι λύκοι αντιλαμβάνονται άνθρωπο εκτός οχήματος ή κτιρίου απομακρύνονται άμεσα.

Όπως τονίζει η «Καλλιστώ», η παρουσία τους έξω από μονοκατοικίες των παραπάνω περιοχών δεν αποτελεί κίνδυνο για την ανθρώπινη ζωή, χωρίς ωστόσο αυτή να κρίνεται επιθυμητή, και για τον λόγο αυτό υλοποιούνται οι επιχειρήσεις απώθησης.

Επιπλέον οι κάτοικοι πρέπει να ακολουθούν τις οδηγίες των Αρχών σε περίπτωση συνάντησης μαζί τους, για την πρόληψη κλιμάκωσης του περιστατικού.



Οι οδηγίες αφορούν περιορισμό των διαθέσιμων ανθρωπογενών τροφικών πηγών για τους λύκους, όπως απορρίμματα εκτός κάδων, παράνομες χωματερές, νεκρά κτηνοτροφικά ζώα κ.α., οι οποίες λειτουργούν ως παράγοντες ανεπιθύμητης προσέλκυσης ειδών της άγριας ζωής πλησίον οικιών.

Η Περιβαλλοντική Οργάνωση «Καλλιστώ» αξιολογεί κάθε περιστατικό προσέγγισης λύκων και ενημερώνει στη συνέχεια τις αρμόδιες Αρχές, με βάση το πρωτόκολλο που έχει διαμορφωθεί στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού έργου Life Wild Wolf, του οποίου επιδιώκεται η θεσμοθέτηση, ώστε να διευκολύνονται οι αρμόδιες Αρχές στην αντιμετώπιση ανάλογων περιστατικών. Το συγκεκριμένο πρωτόκολλο αξιολογεί κατά περίπτωση τη συμπεριφορά των λύκων και με βάση συγκεκριμένα κριτήρια εκτιμά το κίνδυνο που μπορεί να εγκυμονεί ένα περιστατικό για την ανθρώπινη ασφάλεια. Ανάλογα με την αξιολόγηση του περιστατικού, προτείνονται τα ανάλογα μέτρα και δράσεις.



Στελέχη της «Καλλιστώ» συμμετείχαν τον Νοέμβριο του 2025 στη διευρυμένη σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε με πρωτοβουλία του Δημάρχου Πυλαίας-Χορτιάτη κ. Ιγνάτιου Καϊτεζίδη, κατά την οποία συμφωνήθηκε και έκτοτε υλοποιείται η άμεση εφαρμογή του πρωτοκόλλου για την διαχείριση περιστατικών προσέγγισης λύκων σε περιαστικές περιοχές.



Οδηγίες ενημέρωσης από την «Καλλιστώ»

