Ρόδος: Πρωτοφανής καταγγελία πατέρα για απειλητικά μηνύματα από τον 15χρονο γιο του

Ένα διαφορετικό περιστατικό που αφορά την ενδοοικογενειακή βία έρχεται από τη Ρόδο, καθώς μια νέα καταγγελία στην αστυνομία δείχνει πως οι απειλές και ο εκφοβισμός μπορούν να εξελιχθούν σε ψηφιακό περιβάλλον, με τηλεφωνικές κλήσεις, μηνύματα κι εφαρμογές επικοινωνίας να μετατρέπονται σε εργαλείο πίεσης και ψυχολογικής έντασης μέσα στην ίδια οικογένεια.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα της ιστοσελίδας dimokratiki.gr, στις 22 Ιανουαρίου ένας 49χρονος πατέρας προσήλθε στη Γραμματεία Αντιμετώπισης Ενδοοικογενειακής Βίας του Αστυνομικού Τμήματος Ρόδου. Εκεί υπέβαλε μήνυση σε βάρος του 15χρονου γιου του, για παράβαση του άρθρου 7 του Ν. 3500/2006 περί ενδοοικογενειακής βίας.

Η υπόθεση έχει ιδιαίτερο βάρος, καθώς αφορά καταγγελία από γονέα εναντίον ανηλίκου τέκνου, γεγονός που αναδεικνύει μία λιγότερο ορατή πλευρά της ενδοοικογενειακής βίας, όπου οι σχέσεις ισχύος και φόβου δεν ακολουθούν πάντοτε τη συνηθισμένη κατεύθυνση και οι ρόλοι του θύματος και του δράστη μπορεί να εμφανίζονται διαφορετικά από ό,τι στις κλασικές περιπτώσεις.

Σύμφωνα με την καταγγελία, στις 22 Ιανουαρίου στις 14:48 ο 15χρονος φέρεται να απείλησε τον 49χρονο πατέρα του μέσω τηλεφωνικής επικοινωνίας και μέσω μηνυμάτων στην εφαρμογή Viber.

Επιπλέον, ο γονέας ανέφερε ότι απειλητικά μηνύματα μεταφέρθηκαν και μέσω της ετεροθαλούς αδερφής του γιου του, η οποία λειτούργησε ως ενδιάμεσο πρόσωπο, μεταβιβάζοντας διατυπώσεις που αξιολογήθηκαν από τον πατέρα ως εκφοβιστικές.