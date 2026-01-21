Γιάννης Γιοκαρίνης: «Έπιασα πάτο, η γυναίκα μου μού έδωσε να καταλάβω ότι είμαι εξαρτημένος»

Ο Γιάννης Γιοκαρίνης βρέθηκε στο “Στούντιο 4” και παραδέχτηκε την εξάρτηση που είχε από το αλκοόλ από μικρό παιδί και το πόσο τον βοήθησε η σύζυγός του, Σοφία Μιχαλοπούλου, να καταλάβει το κακό που του συμβαίνει και να βρει τη δύναμη να ζητήσει βοήθεια! «Από παιδί ήμουν εξαρτημένος, θυμάμαι πέντε χρονών έκλεβα την κανάτα που έπιναν οι δικοί μου, έπινα κι εγώ. Απ’ τα 15 και μετά το χρειαζόμουν κάθε βράδυ! Δεν υπάρχει χειρότερο πράγμα από την εξάρτηση. Ποιος εξαρτημένος το παραδέχεται; Κανένας.

Όταν καταλάβει ότι είναι εξαρτημένος, τότε ξεπερνά το πρόβλημα. Οφείλω να ευχαριστήσω τη γυναίκα μου, γιατί αυτή μου έδωσε να καταλάβω ότι είμαι εξαρτημένος! Έλεγα ότι το ελέγχω, αυτό το παραμύθι που έχουν όλοι οι εξαρτημένοι. Το πείσμα της με έπεισε να την ακούσω.

Πέρασαν βράδια σε χώρους που έπαιζα και δεν θυμάμαι τι γινόταν ή πώς πήγα σπίτι με το αυτοκίνητο μόνος μου, ήταν εγκληματικό αυτό. Ο Θεός με βοηθούσε. Ένιωσα να πιάνω πάτο. Με βοήθησε η γυναίκα μου να πάω σε ειδικούς και σε πρόγραμμα απεξάρτησης. Αυτοί μου επιβεβαίωσαν το πρόβλημά μου. Δεκαπέντε χρόνια το παλεύω, αλλά συνέχεια σκοντάφτω. Δεν έχει σημασία αν είναι μια γουλιά ή δύο. Τώρα είμαι πεντακάθαρος εδώ και έξι μήνες».

«Όταν έπινα, άλλαζα»

Ο Γιοκαρίνης μίλησε επίσης για το περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας για τον οποίο τον είχε καταγγείλει η ίδια του η γυναίκα λέγοντας πως όσα ακούστηκαν δεν είναι αληθινά! «Ήταν υπερβολικά τα όσα ακούστηκαν, δεν ισχύει όσα είπαν τα ΜΜΕ. Υπήρξε καταγγελία για εκφοβισμό, αλλά έβγαλαν ότι την κρέμασα, αν είναι δυνατόν!

Έφταιγα γιατί φώναξα. Όταν έπινα άλλαζα. Το αλκοόλ σε αγριεύει και κάνει τον άλλον να φοβάται. Δεν γινόμουν βίαιος όμως και ζήτησα συγγνώμη».